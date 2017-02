LÃ©gislatives 2017, TAJ : Des atouts importants

Le président du parti Tajamou Amel el Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a affirmé que sa formation se prépare « activement » à la bataille électorale et qu’elle possède des atouts « importants » qui la confortent dans le rôle qu'elle aspire à jouer lors des prochaines élections. S’exprimant, lors d’un point de presse, organisé, en marge d’une rencontre d’état des lieux avec les cadres de son parti, à Haï Nejma (Es-Sénia), au sud de la wilaya d’Oran, M. Amar Ghoul, a indiqué que « TAJ, entend jouer les premiers rôles et se positionner parmi les leaders de la scène politique ». « C’est pour cette raison que TAJ a anticipé à créer une organisation dynamique du parti au niveau national et à l’étranger et a su mettre en place des mesures incitatives pour attirer la jeunesse, les cadres, les compétences et la femme et arrêter et finaliser les listes, dans la sérénité à travers les 48 wilayas et la communauté à l’étranger », a-t-il ajouté. Il a expliqué que « ces listes s’articulent sur trois piliers fondamentaux, la jeunesse, les compétences et la femme », en faisant remarquer que son parti « appuie ses choix sur la crédibilité, la popularité et la crédibilité des personnes ». M. Amar Ghoul a souligné que « TAJ s’est renforcé activement sur les 26 communes de la wilaya d’Oran, le tout consolidé de 50 bureaux au niveau local ».

Le président du parti TAJ a insisté sur la nécessité d’engager en urgence les mesures susceptibles de « booster » l’investissement qui concerne en priorité les cinq secteurs choisis dans le cadre du nouveau modèle économique, l’accentuation de l’effort pour débureaucratiser l’administration et consolider l’action du gouvernement via une approche nouvelle concernant le volet financier et bancaire.