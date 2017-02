LÃ©gislatives 2017, CongrÃ¨s du FAN : Renforcer le front intÃ©rieur

Le Front de l’Algérie nouvelle qui fait partie des nouvelles formations politiques agréées en 2012 a tenu hier son premier congrès ordinaire à Bordj Bou Arréridj. Les délégués de 33 wilayas ont assisté à ce congrès qui avait pour ordre du jour la réélection des instances exécutives du parti ainsi que l’adoption de la motion de politique générale du parti. Le président du parti, M. Djamel Benabdesselam, qui a présenté le rapport moral et financier de son premier mandat à la tête de ce dernier a expliqué le choix de la capitale des Bibans par la nécessité d’aller à la rencontre des militants où qu’ils se trouvent. Il a annoncé l’organisation des festivités commémorant la création du parti à Bouira avant d’évoquer la tenue de plusieurs meetings à travers le pays. Il a même déclaré que le bureau national va tenir sa prochaine réunion à Tamanrasset. Le président du front qui a précisé que le congrès ordinaire du parti intervient dans un contexte particulier marqué par la convocation du corps électoral par le Président de la République pour le 4 mai prochain a rappelé la décision de ce dernier de participer aux élections législatives prise il y a six mois déjà. Il a noté que le FAN n’est lié à aucune initiative politique, critiquant au passage l’opposition dont les leaders ne font, selon lui, qu’échanger des critiques à travers la presse.

Pourtant l’heure est grave estime M. Djamel Benabdesselam qui parle de l’urgence du renforcement du front intérieur pour faire face aux défis qui attendent le pays. La chute des prix du pétrole qui ont provoqué une baisse des revenus du pays et l’environnement régional marqué par l’instabilité doivent nous pousser tous, classe politique, mouvement associatif, armée et gouvernement à nous unir pour défendre les intérêts du peuple, a-t-il dit. Le président du FAN qui a évoqué la nécessité d’un projet national dans ce sens n’a pas caché la possibilité d’entrer au gouvernement après les élections si son parti reçoit une offre qui correspond à son projet politique.

F. D.