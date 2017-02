Candidats aux lÃ©gislatives du 4 mai 2017 : strictes conditions

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a procédé, jeudi dernier, à la convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale de la huitième législature, le 4 mai 2017. Ainsi, par la convocation du corps électoral, le Chef de l’État a donné le coup d’envoi officiel de la course vers l’hémicycle de Zighoud-Youcef. Les candidats disposent d'un mois, après la convocation du corps électoral, pour déposer leur dossier.

La loi portant code électoral stipule que chaque liste de candidats présentée doit être parrainée par un parti politique ayant obtenu plus de 4%, lors des élections législatives précédentes.

Dans le cas où une liste ne remplit pas ces deux conditions ou lorsqu'elle est présentée par des candidats indépendants, elle doit être appuyée par au moins 250 signatures d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. Une tâche des plus rudes attend les prétendants à la députation, avant de pouvoir espérer atteindre l'étape de la campagne électorale de trois semaines laquelle doit débuter au début du mois d'avril. La quasi-majorité des partis politiques a annoncé sa participation à ces élections législatives. Le compte à rebours a donc été lancé.

Il s’agit en effet de la première joute électorale qui se déroulera dans le cadre de la nouvelle Constitution adoptée en février 2016. Cette révision constitutionnelle a introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité.

Pour s'assurer de l'application et du respect de la loi, la nouvelle Constitution a prévu la création d'une Haute Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). À travers ce nouveau mécanisme de supervision, longtemps revendiqué par les formations politiques, les principes de la transparence et de la probité de l'opération électorale seront garantis depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La Haute Instance indépendante de surveillance des élections a tenu sa première réunion le 22 janvier. Elle est composée de 410 membres, 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, et 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile. Abdelwahab Derbal, juriste de formation, ayant assumé diverses fonctions au sein de l'État, a été nommé à sa tête après des consultations menées par le cabinet de la présidence de la République avec l'ensemble des partis politiques agréés.

La Constitution confère à la Haute Instance, la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Elle dispose de larges attributions, dont celle de demander au parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal.

Préserver les acquis démocratiques



Quant à la loi organique relative au régime électoral, elle permet, notamment aux représentants des candidats, d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote. Elle leur garantit aussi la remise des copies, certifiées conformes à l'original de ces procès-verbaux qui feront foi devant les instances officielles. Pour ce qui est des dispositions prévues par la nouvelle loi organique relative au régime électoral, celles-là ont pour objectif principal «de remédier aux lacunes enregistrées durant les précédentes échéances électorales, mais aussi s'adapter aux nombreuses propositions figurant dans les rapports des commissions politiques de surveillance des élections», a tenu à préciser le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locale, M. Nouredine Bedoui. Le texte est de nature à permettre la consolidation des mécanismes existants à même de permettre aux formations politiques d'«approfondir leurs actions en direction du citoyen, mais aussi d'asseoir des pratiques partisanes constructives afin d'éviter tout comportement déplacé susceptible d'entraver la vie politique». Cette loi étant introduite conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution aura également comme souci, a souligné Nouredine Bedoui, «de préserver les acquis démocratiques, notamment en ce qui concerne le droit pour les représentants des candidats de contrôler les opérations de vote à toutes les étapes, et de consigner, dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote, toutes leurs observations ou contestations et de permettre la mise à la disposition des candidats et des partis politiques en lice les listes électorales». Cette nouvelle loi a suscité, rappelons-le, un grand enthousiasme, au lendemain de sa publication auprès des partis politiques de tous bords. Selon eux, «c'est le gage qui a longtemps manqué en Algérie pour assurer des élections transparentes et crédibles». Le seul article que certains partis politiques avaient critiqué ou plutôt contesté était l'article 73 qui exige des candidats l'obtention de 4% des voix exprimées aux précédentes élections. Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'objectif de cet article est d'assainir la scène politique des partis opportunistes ne cherchant que leurs intérêts.

Salima Ettouahria