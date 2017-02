Assainissement du Fichier Ã©lectoral : De nouvelles dispositions

«Dorénavant, le numéro de l’acte de naissance et l’affiliation de chaque électeur seront portés sur le fichier électoral qui compte 23 millions d’inscrits», a indiqué le SG du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

M. Hocine Mazouz, tout en soutenant qu’il était «logique» que le service des élections soit organisé en rapport avec le corps électoral, puisque celui-ci change constamment, a annoncé également qu’à compter de cette année, «le travail des services des élections des Assemblées populaires communales deviendra quotidien et sera encadré et équipé, ceci afin d’optimiser davantage la pleine transparence des élections».

Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’en prévision des élections législatives du 4 mai 2017, la révision exceptionnelle des listes électorales aura lieu du 8 au 22 février, et que la révision annuelle s’est achevée à la fin de l’année écoulée.

L’autre annonce faite à la faveur de la rencontre régionale d’Oran — qui a, pour rappel, regroupé les cadres chargés de la gestion des élections dans les wilayas d’Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Béchar et Adrar — est qu’«il n’est pas exclu d’élever au rang de directions, les services des élections au niveau des grandes communes, et ce tout en dotant ces dernières en personnels compétents et en moyens adéquats».

L’accent sera mis, d’autre part, sur toute l’importance de «la formation des encadreurs des élections (chefs de centres, chefs de bureaux et assesseurs) aux fins de garantir la bonne marche et la transparence des rendez-vous électoraux qui ont une grande importance pour la vie politique, économique et sociale du pays». En somme, «une bonne formation va permettre aux encadreurs de maitriser l’ensemble des étapes de l’opération électorale», met-on en relief, tout en insistant sur «la modernisation de l’Administration» qui représente un gage de réussite du scrutin.

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales vient, faut-il le rappeler, d’initier récemment toute une série de rencontres régionales, avec différents responsables de l’Administration, dans la perspective de s’enquérir des préparatifs techniques des élections. L’ordre du jour des ces réunions concerne, en fait, «la préparation humaine et matérielle des prochaines élections législatives», a fait savoir M. Mazouz, qui précise que «la machine, quel que soit son degrés d’évolution, ne peut résoudre seule les problèmes, et donc il faut mobiliser pour cette opération toutes les compétences». Il a indiqué que ses services élaborent actuellement un fichier actualisé pour établir les listes définitives des électeurs et éviter les erreurs du passé, dont les doubles inscriptions.



Une rencontre régionale, demain, à Alger



M. Mazouz a donné, à cet effet, des instructions aux cadres participant à ces rencontres pour faciliter les choses aux représentants des partis et aux candidats indépendants dans le suivi des opérations de vote et de dépouillement afin de «garantir des élections transparentes selon les exigences de la démocratie».

La rencontre régionale de ces regroupements, organisés par le ministère de l’Intérieur en prévision des législatives de 2017, s’est déroulée dans la wilaya de Sétif. Constantine était ensuite la deuxième wilaya ayant regroupé les secrétaires généraux des communes, les chefs de daïra, les directeurs de régulation (Drag), ainsi que les SG des wilayas de l’Est du pays, avant l’avènement de la 3e rencontre du genre qui a été organisée à Tlemcen. Après la rencontre d’Oran, la prochaine réunion est programmée pour aujourd’hui, dimanche 5 février, à Djelfa, avant le couronnement, demain, de ce processus de rencontres avec le SG des communes, des représentants des daïras et les Drag par une rencontre attendue au niveau de la capitale, comme souligné d’ailleurs par le SG du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Ces réunions, toutes placées sous le thème de la préparation humaine et matérielle des prochaines élections législatives, visent un double objectif, à savoir celui d’assurer un assainissement idoine du fichier électoral et de garantir une stricte application de la loi, lors des rendez-vous électoraux. «Pour ce qui est du fichier électoral, nous tenons à ce que son assainissement soit accompli suivant l’utilisation des nouvelles technologies dont dispose le ministère de l’Intérieur», met en avant M. Mazouz, tout en soutenant que «cette méthode est la plus fiable».

À retenir, par ailleurs, la prochaine élection du 4 mai 2017 — qui se déroulera sous la nouvelle Constitution adoptée en mars dernier — verra, pour la première fois, «la création d’une Haute instance indépendante de surveillance des élections». La Haute instance récemment installée a pour mission de veiller à la transparence et à la probité des élections présidentielle, législatives et locales, et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Aussi, le comité permanent de la Haute instance veille, notamment à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'Administration, à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales, à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours.

Soraya Guemmouri