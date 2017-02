Convocation du corps Ã©lectoral par le prÃ©sident de la RÃ©publique, M. Derbal : Â« La HIISE Ã  pied dâ€™Å“uvre dÃ¨s mercredi Â»

Début effectif dès ce mercredi de la mission de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), en prévision du scrutin des législatives désormais fixé pour le 4 mai, comme notifié dans le décret présidentiel signé jeudi dernier par le Président Bouteflika, portant convocation du corps électoral.

«Nous serons opérationnels dès le 8 de ce mois», révèle, en exclusivité à El Moudjahid, le président de la HISSE, Abdelwahab Derbal. Il informe aussi que le processus d’installation de cette instance engagé dès sa première réunion du 21 janvier dernier est aussi achevé dans toutes ces étapes afférentes.

En effet, le processus en question avait trait, entre autres, à la désignation du comité permanent de la HIISE, l’établissement de son règlement intérieur en vertu des dispositions constitutionnelles et de la loi organique portant sa création, sans oublier le volet lié à la représentation de cette instance au niveau des 48 wilayas. Autour de tous ces aspects en rapport avec les questions organiques et organisationnelles de cette structure, une série de réunions de travail tenues à huis clos ont succédé, indique-t-on, à la cérémonie d’installation de la HIISE, à laquelle ont pris part, rappelle-t-on, de hauts représentants des autorités publiques.

C’est aussi à cette même occasion que le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait assuré, dans une déclaration à la presse, que la HIISE bénéficie de tout l’appui des pouvoirs publics pour mener à bien sa mission. «Nous avons mis à la disposition de cette instance, tous les moyens matériels nécessaires pour lui permettre d’exercer sa mission dans les meilleures conditions possibles», avait-il d’ailleurs précisé, ajoutant qu’à travers l’installation de la HIISE, «l’Algérie vient de franchir un grand pas», tant la décision de sa création figure parmi les amendements d’importance majeure introduits par le Chef de l’État dans le cadre de la révision constitutionnelle. Une instance dont la mise en place revêt un caractère «civilisationnel», dit encore M. Sellal.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de M. Derbal, qui a toujours mis en avant l’idée que le contrôle et la supervision du prochain scrutin des législatives sont l’affaire de toutes les parties concernées, la Haute instance qu’il dirige a aussi engagé, en sus des réunions internes, d’autres séances de travail avec les autorités publiques, dont la dernière en date l’a réuni avec le ministre de la Communication, Hamid Grine, en présence des représentants de plusieurs autres départements ministériels. «Cette concertation a porté sur la disponibilité du secteur audiovisuel public à assurer une couverture médiatique de la campagne électorale des législatives 2017, au regard de l'importance et de la sensibilité de cette échéance électorale», a, dans cette optique, indiqué Abdelwahab Derbal, dans une déclaration à la presse, à l’issue de sa rencontre avec le ministre de la Communication.

Par la même occasion, il avait également expliqué que la couverture médiatique de la campagne électorale pour les partis concernés «obéira aux mêmes critères adoptés par le passé», précisant que «les formations politiques pouvaient assister à l'organisation de cette opération, au cours de laquelle il sera procédé à la distribution des plages horaires par tirage au sort».

Pour le président de la HIISE, la rencontre de concertation avec Hamid Grine a constitué une occasion de souligner «les garde-fous à respecter pendant la campagne électorale, en premier lieu le respect de la loi et des règles d'éthique et de déontologie professionnelle». Néanmoins, comme il le précise, «le succès des prochaines élections législatives ne relève pas du seul ressort de la HIISE, mais exige la conjugaison des efforts de tous, y compris les partis, l'Administration et les médias, pour en faire une plateforme vers le développement du pays». Aussi, « la réussite du prochain rendez-vous est l'affaire de tous», a-t-il réitéré.

