Entreprise : La maÃ®trise de la gestion de trÃ©sorerie

Une journée de formation sous le thème : «Gestion de la trésorerie et techniques bancaires », se tiendra les 8 et 9 février à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) Mohammadia Pins Maritimes à Alger. Organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) ce séminaire-atelier pratique permettra entre autre aux entreprises de s’informer comment à assumer les fonctions de trésorier de votre structure en développant vos connaissances des principales techniques bancaires en rapport avec les opérations de trésorerie. Il faut dire que ces deux dernières années, surtout depuis l’orientation des pouvoirs publics vers la diversification de l’économie, que la formation occupe une place importante. Preuve étant que depuis l’année passé la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) avait programmé plusieurs journées de formation dans différents thématiques aux profits des entreprises publiques et privées. Ce grand intérêt accordé à la formation confirme encore une fois la grande volonté de l’Etat de développer à tout prix l’économie nationale et de réduire son indépendance vis-à-vis le secteur très volatile des hydrocarbures. Il y a lieu de noter que la gestion de la trésorerie permet aux PME/PMI d’éviter le risque de cessation des paiements risque de liquidité qui équivaut à la crise cardiaque de l’entreprise, elle ne peut plus honorer ses échéances à court terme. Donc la gestion de la trésorerie a pour but d’assurer la solvabilité à court terme de la société et de veiller à ce que les niveaux de trésorerie restent satisfaisants dans le temps. Selon les experts, les entreprises qui ont de grandes capacités à une gestion de la trésorerie se sont ceux dotés des techniques qui permettent d’établir des prévisions en terme de trésorerie et, en conséquence, de faire appel à des sources de financement court terme dans le cadre de besoins de trésorerie, ou à des placements court terme dans le cadre d’excédents de trésorerie. S’agissant les frais de participation, la CACI a fait savoir que ces dernières seront réglés en espèces ou par chèque bancaire. «Le jour de la formation, sont fixés à 40.000 DA TTC par personne couvrant la documentation, le porte document, les déjeuners et les pauses café» a ajouté la chambre.

M. A. Z.