Producteurs de boissons et de jus de fruits : Hausse des prix

Les boissons gazeuses et les jus de fruits coûteront plus cher en 2017. L'Association des Producteurs algériens de boissons (APAB) a laissé entendre en cette fin de semaine, que les prix des boissons commercialisés sur le marché algérien seront très certainement revus à la hausse. Argument à l’appui, Le président de l'APAB, Ali Hamani, expliquera que la dévaluation du dinar, la hausse des tarifs des transporteurs et de l’énergie électrique, la pression fiscale, le poids de l’informel, la concurrence déloyale et les tentatives de dumping de certains producteurs sont les principales causes qui feront que chaque entreprise membre de l’association augmentera ses tarifs.

Le porte-parole de l’APAB soulignera lors de la conférence de presse tenue à l’hôtel Sheraton Club des Pins que les producteurs de boissons rencontrent d’autres contraintes tels que l’arrivée massive d’opérateurs non professionnels attirés par le gain facile, ce qui engendre, selon lui, des effets nocifs sur la santé du consommateur dus au non respect des règles d’hygiène, l’utilisation des produits prohibés et l’utilisation abusive de certains composants.

De son côté, le directeur général de NCA Rouiba, Sahbi Athmani expliquera que les producteurs de boissons sont actuellement «sur des niveaux bas de rentabilité», «avec de tels niveaux on ne pourra pas amortir les charges qui sont en continuelle augmentation», dira-t-il. Ali Hamani indiquera que la filière boissons en Algérie a fortement progressé ces dernières années, une progression qui résulte de «la dynamique intrinsèque» de la filière. Le représentant de l’APAB précisera que la même filière a pris une «dimension importante» dans l’économie nationale. D’après l’étude réalisée en 2015, avec le soutien de l’Union Européenne, la filière boisson représente en 2010 une contribution de l’ordre de 7% à la production des industries agroalimentaires qui se placent à la 2ème place du secteur industriel global. Le même document indique que la filière boissons représentait la même année une croissance de 14% équivalent au double de celle de l’ensemble des industries agroalimentaires.

Sur la période 2005-2015, l’industrie des boissons a connu des croissances de 14% pour la production, 15% pour les consommations intermédiaires et 13% pour la valeur ajoutée. Aujourd’hui la filière emploie prés de 20.000 personnes en emplois directs et 60.000 en indirects. D’après les estimations établies à fin 2014, la production a atteint les 4,4 milliards de litres (jus de fruits et boissons fruitées, boissons gazeuses, eaux embouteillées et boissons alcoolisées). Le chiffre d’affaires de la filière est de l’ordre de 250 milliards DA dont 100 milliards DA réalisés par la sous filière des boissons gazeuses et 92 milliards par la sous filière de boissons alcoolisées.

Selon l’APAB, devenue membre de la fédération internationale des producteurs de jus de fruits et de légumes (IFU), la consommation des boissons a égalé les 110 litres par habitant/an.

Evoquant le plan d’action de l’APAB pour 2017, Ali Hamani dira que son association continuera à sensibiliser les pouvoirs publics aux revendications d’ordre fiscal, suivra le projet de réduction du sucre dans les boissons, poursuivra ses interventions pour la révision des la base de calcul de la redevance d’économie d’eau et celle de la qualité d’eau pour les activités de production des eaux embouteillées, maintiendra la proximité avec AGIR pour l’organisation du prélèvement de la taxe de 1 DA/l pour les eaux embouteillées et lancera la campagne de promotion de la marque collective «Buvez tranquille» auprès des opérateurs.

Mohamed Mendaci