Stabilisation de la rÃ©gion : Le DÃ©partement dâ€™Ã‰tat se fÃ©licite des efforts de lâ€™AlgÃ©rie

Le sous-secrétaire d’État adjoint pour l’Égypte et le Maghreb, John Desrocher, s’est félicité, vendredi dernier à Washington, des efforts de l’Algérie dans la stabilisation de la région, en soulignant sa «contribution de qualité» dans le règlement de la crise libyenne.

M. Desrocher s’est exprimé au cours d’un entretien avec une délégation parlementaire algérienne en visite à Washington composée du vice président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Djamel Bouras, de la sénatrice Mme Hafida Benchehida, du porte-parole du RND, M. Seddik Chiheb, et du président du groupe d’amitié parlementaire algéro-américain, M. Abdelkrim Meheni. L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra. Desrocher a réaffirmé d’une manière très claire que les Etats-Unis appréciaient la stabilité de l’Algérie qui permet d’œuvrer ensemble à la stabilisation de la région. Le diplomate américain a souligné à, ce titre, la contribution de l’Algérie dans le règlement du conflit Libyen, en relevant qu’Alger et Washington déployaient des efforts pour rassembler les libyens autour d’une solution inclusive qui préserve l’unité de la Libye, son intégrité territoriale et la cohésion de son peuple. Desrocher a, par ailleurs, évoqué au cours de cet échange de points de vue le potentiel important de l’économie algérienne qui lui permet d’aller rapidement vers la diversification économique. Il a précisé que les opérateurs économiques américains pouvaient contribuer à cet effort si l’Algérie continue à améliorer son climat des affaires. La rencontre de la délégation algérienne avec Desrocher a permis également d’aborder les réformes politiques menées en Algérie, couronnés par la révision de la constitution qui a consacré l’Etat de droit et la protection des libertés. Les discussions ont porté aussi sur le rôle important de la haute instance indépendante des élections dans la consécration du processus démocratique. La délégation parlementaire algérienne qui a pris part jeudi au traditionnel petit déjeuner national de prière, organisé par le Congrès, a rencontré aussi des congressmen avec lesquels elle a échangé sur les perspectives de développement des relations bilatérales. Les représentants du parlement ont été conviés jeudi soir au dîner offert par le Sénat américain aux délégations des pays africains ayant pris part au petit déjeuner national de prière auquel était présent le Président Donald Trump. L’événement du Sénat a enregistré la présence de hauts responsables africains et d’un nombre important des deux chambres du Congrès américain. Le représentant du Front Polisario à Washington, Mouloud Said a été également convié à ce dîner en prenant la parole au nom des délégations africaines.



L’Algérie et les États-Unis gagneraient à renforcer leur coopération économique



L’Algérie et les Etats-Unis gagneraient à hisser leur coopération économique au niveau de leur partenariat sécuritaire stratégique, ont relevé à Washington des parlementaires et des chefs d’entreprises algériens. Au cours d’un débat intitulé «l’Algérie et les Etats-Unis une nouvelle ère dans l’horizon», organisé vendredi par le Think Tank américain, Center for transatlantic relations, il a été souligné la nécessité de passer à une autre étape de coopération entre les deux pays, axée sur le développement de l’économie et des investissements. Le Think Tank américain, affilié à la John Hopkins University, a convié pour ce débat de deux heures sur l’Algérie la sénatrice Mme Hafida Benchehida, le président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) Smail Chikhoune et l’industriel Slim Othmani. Mme Benchehida a relevé que les deux pays, liés par un partenariat sécuritaire renforcé, étaient en mesure «d’ouvrir une nouvelle page dans leurs relations bilatérales» en consolidant ce qui a été construit jusqu’ici.

La sénatrice a estimé qu’il était nécessaire de renforcer le partenariat dans la formation, l’éducation et l’enseignement de la langue anglaise. En somme développer toutes les qualifications nécessaires qui permettent d’asseoir une économie de la connaissance, a-t-elle expliqué. Pour autant, elle a soutenu que les Algériens devraient faire un effort en matière de communication et de marketing pour vendre «la destination Algérie» en matière d’investissement et faire connaître les changements importants apportés par le gouvernement dans ce domaine. Mais cela exige du lobbying et de l’argent, a-t-elle dit au cours de ce débat animé par Samy Boukaila, chercheur associé à ce centre de recherches. La sénatrice a souligné le rôle de l’Algérie en matière de sécurité régionale notamment ses efforts de paix pour les conflits au Mali et en Libye, en expliquant également que sa stabilité offrait un climat favorable à l’investissement. Intervenant de son côté, Smail Chikhoune, a estimé que la présence économique américaine en Algérie, cantonnée dans le secteur de l’énergie, commençait réellement à se diversifier comme en témoignent les grands projets de partenariat dans les secteurs agricole et pharmaceutique lancés ces dernières années. L’intérêt américain pour l’investissement hors hydrocarbures en Algérie a été constaté au moment où les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistrée un recul dans le sillage de la baisse des exportations algériennes vers les Etats Unis, a-t-il précisé. Il a ajouté que l’adhésion de l’Algérie aux deux espaces commerciaux, l’Union européenne et la Zone arabe de libre échange, et l’avantage comparatif du prix de l’énergie intéressaient les opérateurs économiques américains qui, en matière d’investissement, préfèrent les grands projets de production destinés à l’exportation. Il est nécessaire d’aller à terme vers une zone de libre-échange vu le volume important des échanges entre les deux pays, a suggéré M. Chikhoune, soulignant, par ailleurs, que la règle dite 51/49% régissant l’investissement étranger ne constitue plus un obstacle aux entreprises américaines puisque nombreuses d’entre elles, comme General Electric (GE), investissent actuellement en Algérie. Abondant dans le même sens, M. Othmani a considéré que le coût de l’énergie n’est plus un facteur d’attractivité et qu’il faut plutôt miser essentiellement sur la réforme financière accompagnant le processus de diversification de l’économie. «Il faut être créatif dans le financement de la croissance mais sans se précipiter à l’endettement ou fermer le secteur financier aux investissements directs étrangers» a-t-il précisé. M. Othmani a reconnu, toutefois, la difficulté de passer d’une économie dirigée à une économie de marché ce qui explique des fois les lenteurs constatées dans la mise en œuvre de certaines réformes. Il a soutenu que pour le cas de l’Algérie il était plus approprié actuellement de parler «de réelles opportunités que de potentiel économique», essentiellement dans le domaine de l’agroalimentaire où les entreprises américaines peuvent investir massivement dans des grands projets d’exportation. L’industriel qui dirige le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) a déclaré que les Think Tank en Algérie «sont libres et constituent une force de propositions» pour le changement économique dans le pays, en affirmant que le gouvernement souhaitait renforcer ce cadre de discussions avec la communauté d’affaires.

M. Boukaila, le modérateur du débat, a relevé que l’Algérie avait l’opportunité de bâtir «des relations économiques pragmatiques» avec les Etats-Unis pour multiplier les investissements, acquérir le savoir-faire et intégrer les réseaux de production internationaux. (APS)