Dans la lucarne : Les joueurs Ã©trangers de retour

On vient d’amorcer la sixième année depuis le lancement du professionnalisme. Chacun y va de son analyse et de son interprétation quant aux bienfaits de ce nouveau système de compétition. Il est vrai qu’il a apporté du positif, mais aussi le fait qu’il n’a pas réussi à régler ses côtés négatifs décelés par les spécialistes et autres observateurs. La disponibilité de l’infrastructure, le dépassement de l’assistanat, mais aussi la construction de centres de formation… Il est clair qu’il y a à ce niveau des hauts et des bas mais… Il est clair que ce n’est pas l’objet de notre propos, puisqu’on traitera ici de l’interdiction à nos responsables de club, les présidents s’entend, de ne pas recruter de joueurs étrangers pour renforcer leurs rangs, surtout qu’on constate au niveau de certains postes, des manques évidents. Il fallait donc, en ce qui concerne les clubs de l’élite, maintenir cette mesure qui leur laisse les coudées franches pour ramener les joueurs qui peuvent leur apporter le plus, notamment sur le plan offensif. On avait vécu cette situation où les joueurs africains sont presque devenus assez nombreux au niveau de la première division. Si la FAF et la LFP n’avaient pas accordé d’autorisation aux clubs de Ligue 2 de recruter des joueurs venus du fin fond de l’Afrique, on serait alors dans une situation des plus difficiles, parfois inextricables. Car, qu’on le veuille ou non, si l’on avait interdit, il y a deux années, le recrutement de joueurs étrangers, même si ces joueurs vivent dans le même continent que nous, c’était lié uniquement à une question financière. C'est-à-dire que la FAF, à son corps défendant, était obligée de payer, en devises, les cas litigieux entre clubs algériens et les joueurs africains qui avaient sollicités l’arbitrage de la FIFA. Dans la grande majorité des cas, ce sont toujours ces joueurs africains ou autres qui sortent victorieux du fait qu’ils possèdent, le plus souvent, des contrats en béton. Qu’ils jouent ou pas, le TAS ne prend en considération que les clauses du contrat. Nos clubs sont ainsi délestés, malgré eux, de sommes astronomiques, alors que ces joueurs qu’ils ont ramenée, eux-mêmes, n’ont que très peu été utilisés. Le fait que le joueur ne joue pas, ce n’est pas une raison pour ne pas le payer. La FIFA ne veut pas s’embarrasser d’idées farfelues qui ne mènent à rien. Seule la règlementation en vigueur et le contrat qui seront pris en ligne de compte pour traiter les cas litigieux. Le reste ne l’intéresse pas. C’est pour cette raison que nos clubs doivent être plus vigilants pour ne pas se faire déplumer sans réagir. La FAF et la LFP ont accepté à ce qu’on autorise le retour des joueurs étrangers dans notre championnat d’élite, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire que les clubs qui recrutent des étrangers doivent être capables d’assumer leurs responsabilités. C’est-à-dire qu’ils seront à même d’honorer leurs engagements vis-à-vis de ces joueurs en les payant en devises. Même en cas de litiges, ce ne sera pas la FAF qui devra casquer, mais c’est à eux qu’échoit la responsabilité de les payer et de ne plus recourir à l’aide ou à l’intervention de la FAF. Nos présidents de club annoncent une chose et son contraire. Et c’est malheureux ! Pourtant, ce sont eux qui ont sollicité le retour des joueurs étrangers, tout en sachant les conditions imposées par la FAF et la LFP. Demain, ils seront les premiers à remettre en cause ce «deal» avec l’instance suprême qui gère notre football. Cela dit, dès la prochaine saison sportive, il y aura l’officialisation du retour des Africains qui auront ainsi la possibilité de circuler librement dans notre pays. Il appartient désormais aux clubs de trouver les voies et les moyens d’être à la hauteur de leurs grandes responsabilités. Ils n’ont pas le droit de se dérober à la moindre incartade. Ils seront alors vraiment dans le «pétrin» ! ils seront suivis de très près.

Hamid Gharbi