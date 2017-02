Ligue 2 (19e journÃ©e) : Paradou prend le large

Le leader a conforté sa position au classement, ce week-end, à l'occasion de la 19e journée du championnat. Le Paradou Athlétic Club, sur un nuage depuis l'entame de la saison, a disposé d'un sérieux concurrent pour l’accession. Les poulains du technicien espagnol Josep Maria Nogués se sont imposés à domicile (2-1) face à l'USM Blida, en perte de vitesse depuis le départ de Hadj Mansour de la barre technique. Dans cette partie très serrée, Mellali (22') a ouvert la marque pour les locaux avant que la nouvelle recrue de la formation de la ville des Roses Hamiti ne remette les pendules à l'heure (67'). On allait se diriger vers un match nul, lorsque Meziani parvient à tromper la vigilance du portier blidéen, dans les arrêts de jeu, pour offrir les trois points aux locaux. Désormais, le PAC compte dix longueurs d'avance sur son dauphin. Par ailleurs, la JSM Béjaïa s'est bien ressaisie, après un léger passage à vide. Les protégé du coach Ifticen ont pris le meilleur sur le nouveau promu, Widad de Boufarik (3-0). Après le but de Rebbouh (22'), Hanni marque contre sont camp à la demi-heure de jeu, offrant aux locaux une marge de sécurité. À l'entame de la seconde période, la JSMB, qui reprend à l'occasion le titre de dauphin, confirme sa domination dans cette confrontation, par l'intermédiaire de Rebbouh (48'), auteur d'un doublé. Par ailleurs, le CABBA et l'USB ont raté l'occasion de progresser dans le classement. Le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj, qui avait la possibilité d'accéder au podium, s'est incliné à domicile (1-2) face à l'ASM Oran. On apprend que le président du club a démissionné, et que le coach Bira est sur le point de le suivre en raison, et semble-t-il que deux ou trois joueurs auraient «levé le pied». De son côté, l'équipe phare de Biskra a été vaincue à Skikda (1-0). Dans le bas du tableau, le Ghali de Mascara à réalisé la meilleure opération du jour. Les joueurs du GCM sont allés à Aïn Fekroun damer le pion à la formation locale (1-2). À la demi-heure de jeu, Seddiki ouvre la marque pour les visiteurs, avant que Djahel ne double la mise en seconde période (58'), confirmant les intentions des visiteurs. La réduction du score pour le CRBAF est intervenue à cinq minute de la fin de la partie par l'intermédiaire d’Allam. Victoire importante qui permet au Ghali de quitter la zone de relégation, contrairement à sa victime du jour, qui y accède de plein pied. De son côté, la lanterne rouge s'est inclinée à El-Eulma face au Mouloudia local. L'unique réalisation de cette rencontre a été l’œuvre de Medour, en début de seconde période. Babya qui montre un meilleur visage depuis l'entame de la phase retour continue ainsi d’engranger de précieux points. Le MCEE, qui compte un match en moins, peut facilement sortir la tête de l'eau et s'éloigner de la zone de danger.

R. M.



Résultats



MC El-Eulma - RCArbaâ 1-0

SM Skikda - US Biskra 1-0

JSM Béjaïa - WA Boufarik 3-0

MC Saïda - AS Khroub 1-1

Paradou AC - USM Blida 2-1

CA Bordj Bou-Arréridj - ASM Oran 1-2

CRB Aïn Fekroun - GC Mascara 1-2