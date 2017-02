Ligue 1 (18e journÃ©e) : Le MCA creuse lâ€™Ã©cart

Cette 18e journée de Ligue 1 a été assez riche en intensité et aussi en surprises. C'est ainsi que le leader, le MCA, qui avait à effectuer un périlleux déplacement à Batna, et plus précisément au stade Sefouhi de cette ville, a bien réussi sont test.

On peut même dire qu'il s'est très bien repris suite à son inattendue défaite face à l’USMH, au stade du 5-Juillet, sur le score de 1 à 0, un but vraiment contre le cours du jeu des Harrachis. Il est allé, avec l'art et la manière, battre une équipe batnéenne qui n'a pas perdu le moindre match intra-muros, hormis deux matches nuls, dont l'un contre le MCO (2 à 2). Alors que les poulains de Mouassa comptent encore un match en moins qu'ils joueront contre la JSK, ils possèdent deux points d'avance sur l'ESS, vainqueur des Médéens (1 à 0). Les Sétifiens de Madoui n'ont pas fait un grand match, mais juste l'essentiel pour venir à bout de l'OM qui a joué sans Banouh qui aurait été «victime» d'une mesure disciplinaire pour son mauvais comportement lorsqu'il était remplacé lors du match contre le MCO. Le but de Djahnit a été suffisant pour les gars d’Aïn El-Fouara. Cela dit, les Sétifiens, entraînés désormai par Madoui (il est revenu d'Arabie saoudite), sont en train de monter lentement, mais sûrement. Résultat des courses : ils sont parmi les prétendants au sacre. Par conséquent, ils n’ont pas encore abdiqué. La bonne affaire de cette journée est à mettre à l’actif des Abassis de Chérif El-Ouazzani. Après avoir dominé les Harrachis, chez eux, dans leur fief d’El-Mohammadia, sur le score de 2 à 0, ils récidivent, au stade du 20-Août, devant l’USMBA sur le score de 2 à 1. (5’) sur un penalty transformé par Gasmi (24’), avant que Benabderrahmane n’aggrave la marque et offre une précieuse victoire à son équipe qui n’est qu’à trois points du leader qui compte un match en retard contre la JSK à Alger.

Tout le monde estimait que l’USMA, qui recevait le DRBT, une équipe en position de relégable, n’allait en faire qu’une bouchée. Finalement, il n’en fut rien. Il est vrai que le manque de compétition ne peut que faire du mal à cette équipe de l’USMA. En dépit d’une nette domination, les poulains de Paul Put n’ont pas été efficaces comme ils l’ont toujours été. Un nul qui ne fait pas leurs affaires du fait qu’il les éloigne un peu plus des premières loges.

Les Bécharois, dans leur fief du 20-Août 1955, ont laissé deux précieux points devant une équipe du CRB assez difficile à contrer. Il faut dire qu’avec l’amorce de cette phase retour, le moindre point perdu sera lourd de conséquence.

Notons que la défaite de la JSK, au stade du 1er-Novembre d’El-Mohammadia, a eu pour conséquence le remerciement du coach tunisien de la JSK, Sofiane Hidouci. Quelques noms comme Saïb, Aït Djoudi sont pressentis pour le remplacer. Le technicien tunisien estime qu’il n’est pas responsable de la défaite. Car si le penalty avait été transformé par Benaldjia, son équipe ne perdrait pas. Toujours est-il, il y aura ce mardi quelques matches avancés de la 19e journée de Ligue 1, pour permettre aux clubs concernés de prendre part aux compétitions africaines.

H. G.

Résultats :

JS Saoura - CR Belouizdad 1 - 1

USM El-Harrach - JS Kabylie 1 - 0

ES Sétif - Olympique Médéa 1 - 0

USM Alger - DRB Tadjenanet 0 - 0

CA Batna - MC Alger 1 - 2

NA Hussein Dey - USM Bel-Abbès 1 - 2