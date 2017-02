FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne du sport universitaire : AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale Ã©lective en mars

La Fédération algérienne du sport universitaire (FASU) a fixé la date du 4 mars prochain, pour la tenue de son assemblée générale élective, pour élire un nouveau président et son bureau exécutif pour le prochain mandat olympique (2017-2020), a indiqué vendredi l'instance fédérale. Cette AG élective sera précédée, le 18 février, par la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice (2016), pour l'examen et l'approbation des bilans moral et financiers de la FASU et ceux du mandat olympique (2013-2016). Les deux assemblées auront lieu à la salle des conférences de la cité universitaire d'El-Affroune «2» à Blida. Au cours de l'AG ordinaire, l'assemblée générale élira, en son sein, les membres de la commission de candidatures pour l'AG élective et celle des recours.