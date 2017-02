Arts Martiaux, AG constitutive de la FÃ©dÃ©ration dâ€™aÃ¯kido : Amar Benalia Ã©lu prÃ©sident

Le vice-président de la Confédération africaine d'aïkido, Amar Benalia, a été élu à l'unanimité président de la Fédération algérienne de la discipline, lors des travaux de l'Assemblée générale constitutive qui s'est déroulée vendredi à Alger. Après l'approbation des statuts et les règlements intérieurs de la Fédération, Benalia et son bureau fédéral composé de 13 membres ont récolté 29 voix, soit 100% des votants. «Je remercie toute l'assistance pour la confiance placée en moi, et j'invite tous les membres de la commission nationale de l'aïkido à rester solidaire en contribuant à réaliser nos objectifs», a déclaré Benalia à l'APS. «Mes priorités à présent sont de réunir la famille de l'aïkido et travailler à la création des Ligues de wilaya, à travers tout le territoire national, et ainsi poursuivre le développement de notre discipline», a-t-il ajouté.

Composition du bureau fédéral :

Président : Amar Benalia

1er vice-président : Nacer Rouibah

2e vice-préside : Ahmed Makhloufi

Trésorier : Abdelhakim Korichi

Secrétaire général : Karim Chakir

Membres : Yazid Zaghbib, Hacène Boukhaoua, Mohamed Dourbadj, Abdelfateh Mameche, Mohamed Mezouar, Amar Bensakhria, Kais Serrai.