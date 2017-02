CAN-2017 : Finale Aujourdâ€™hui (20h), Ã©gypte - Cameroun : Duels Ã  distance

Entre l'Égypte, qui compte sur ses deux stars Essam El-Hadary et Mohamed Salah pour décrocher une 8e couronne africaine, et le Cameroun, avec un groupe homogène qui s'est sublimé, la finale de la CAN-2017 dimanche à Libreville (20h), promet des duels serrés à chaque ligne.



L’héritier Ondoa face à la légende El-Hadary



Les deux meilleurs gardiens du tournoi vont pouvoir s'affronter. Fabrice Ondoa, qui peut déjà s'inscrire à 21 ans dans la lignée des glorieux gardiens camerounais Joseph-Antoine Bell ou Thomas N'Kono en cas de succès, s'est révélé comme l'un des artisans majeurs du parcours surprenant du Cameroun. Nommé dans l'équipe-type du 1er tour après avoir, notamment écœuré le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, grâce à une parade exceptionnelle dans les arrêts de jeu, le portier remplaçant de la réserve du Séville FC a presque éliminé à lui seul le Sénégal de Sadio Mané en quart de finale, en arrêtant le tir au but décisif. Essam El-Hadary est lui, à 44 ans et avec quatre Coupes d'Afrique des nations à son palmarès, déjà une légende du foot africain.

Le portier des Pharaons, devenu le joueur le plus âgé à disputer une phase finale de la compétition, a montré qu'il avait gardé de beaux restes en maintenant ses cages inviolées jusqu'en demi-finale. Mais c'est surtout ses deux arrêts décisifs lors de la séance de tirs aux buts contre le Burkina Faso, alors que son équipe était en ballottage défavorable, qui ont marqué les esprits.



Défense hermétique contre défense prolifique



Un seul but encaissé en cinq matches, et 433 minutes d'invincibilité avant le but du Burkinabè Aristide Bancé en demi-finale de la CAN : la défense égyptienne est un coffre-fort redouté. Composée d'une charnière centrale 100% «locale», avec Ali Gabr (Zamalek/30 ans) et Ahmed Hegazy (Al Ahly/26 ans), l'arrière-garde brille par sa discipline. Celle du Cameroun a également fait ses preuves avec ses illustres inconnus. Collins Fai (Standard de Liège/24 ans), Adolphe Teikeu (Sochaux/26 ans) ou Ambroise Oyongo (Impact Montréal/25 ans) ont ainsi mis Nicolas Nkoulou sur le banc ou laissé Aurélien Chedjou à la maison. Mais sa spécificité est tout autre : la défense camerounaise dispose, avec Michael Ngadeu (Slavia Prague/26 ans), du meilleur... buteur de l'équipe ! Déjà auteur du but décisif en poule contre la Guinée-Bissau (2-1), le stoppeur a récidivé en demi-finale contre le Ghana (2-0) en faisant preuve de plein d'opportunisme pour ouvrir le score.



Des travailleurs au milieu



Avec la blessure au mollet de sa sentinelle Mohamed Elneny (Arsenal/24 ans), l'Égypte a perdu un atout de poids dans son milieu, même si ses coéquipiers espèrent toujours son retour pour la finale, alors qu'il a manqué les deux derniers matches. Mais avec Ramadan Sobhi (Stoke City/20 ans) ou Tarek Hamed (Zamalek/30 ans), les Pharaons disposent d'autres milieux travailleurs efficaces dans le pressing. Tout comme les Lions indomptables, avec Sébastien Siani (Ostende/30 ans), auteur d'un but dans la compétition, ou Arnaud Djoum (Heart of Midlothian/27 ans) et Georges Mandjeck (Metz/28 ans).



En attaque, avantage Salah contre le passeur Moukandjo



L'Égypte possède en son sein le joueur de classe mondiale qui manque au Cameroun depuis la retraite de Samuel Eto'o : Mohamed Salah (24 ans). Classé dans le Top 5 du Ballon d'Or africain 2016, l'ailier de l'AS Rome a rempli sa mission de joueur-clé en créant sans cesse le danger chez l'adversaire par des dribbles ou des dernières passes millimétrées. Il s'est surtout manifesté en inscrivant deux buts aussi beaux qu'importants.

Le premier sur un puissant coup franc contre le Ghana (1-0), grâce auquel son équipe a fini en tête de sa poule, et le second d'une frappe enroulée imparable, pour ouvrir le score face au Burkina Faso en demi-finale, avant de réussir son tir au but dans la séance fatale. Les Lions indomptables comptent de leur côté sur leur capitaine Benjamin Moukandjo pour faire la différence. Si le buteur de Lorient s'est davantage mué en passeur durant la compétition en tirant tous les coups de pieds arrêtés, le Cameroun possède avec les virevoltants Christian Bassogog (Aalborg/21 ans) et Karl Toko-Ekambi, ainsi que le puissant Vincent Aboubakar, d'autres attaquants capables de faire basculer le cours d'un match.