JSK : Hidoussi limogÃ©, Kheroubi assure lâ€™intÃ©rim

Sofiane Hidoussi n'est plus l'entraîneur de la JSK. Le technicien tunisien, arrivé sur le banc des Canaris cet automne en remplacement de Kamel Mouassa, a été démis de ses fonctions vendredi, conséquence directe de la défaite, jeudi face à l'USMH (1-0). Le Tunisien qui n'a gagné que deux matches sur sept en championnat depuis son arrivée paye d'une certaine façon le penalty raté par Mehdi Benaldjia à la 97e minute du match. Car, qu'on se le dise, un match nul aurait sans doute prolongé l'aventure du technicien tunisien chez les Canaris. Ce dernier a été informé par téléphone de son limogeage au moment où il d'apprêtait à se rendre au stade pour assurer l'entraînement du jour. C'est Malik Azelef, vice-président de la JSK, qui a été chargé de mener les négociations de résiliation du contrat de Hidoussi. Malik Azlef a proposé une séparation à l'amiable, chose qu'a refusée le Tunisien qui a demandé à ce qu'on lui paye des indemnités comme le stipule son contrat qui court jusqu'en juin 2018. Ce qui représente une fortune pour la JSK en proie à une sérieuse crise financière. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours, et tout porte à croire qu'un accord sera trouvé très bientôt. Dans la foulée de ce limogeage, les premières rumeurs des possibles successeurs de Hidoussi ont commencé à circuler. Les deux noms qui sont revenus avec insistance sont ceux d’Azeddine Aït Djoudi, en poste au Maroc, mais aussi et surtout celui de Moussa Saïb. Des rumeurs persistantes ont même fait état d'un accord de principe entre les deux parties, chose qu'a démentie catégoriquement le principal concerné qui a assuré dans la presse ne pas avoir été contacté par quiconque. «Je suis en vacances. Personne ne m'a contacté», a-t-il dit. On ne sait pas si ces rumeurs constituent une sorte de ballon sonde pour connaître la position de Moussa Saïb qui n'est franchement pas en bons termes avec Moh-Chérif Hannachi.

En attendant d'y voir plus clair, la direction du club a confié les destinées de l'équipe première à Mounaem Kherroubi et Lounes Gaouaoui. Les deux hommes devraient en principe diriger le prochain match face à l'ES Sétif, lors de la prochaine journée. Premier relégable, la JSK est plus que jamais en danger. Un plan sauvetage devrait être enclenché très vite...

Amar Benrabah