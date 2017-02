Note de lecture, Des pierres dans ma poche de Kaouther Adimi : Un bonheur si difficile Ã  vivreâ€¦

Des phrases courtes qui s’arrêtent sur un point pour revenir à la ligne. Un style qui respire au détour d’une affirmation, les évidences qui s’agglutinent sur un tracé de vie simple entrecoupé entre deux espaces géographiques où la mémoire de notre jeune auteure aime encore à se balader en égrenant des faits anodins de la petite enfance.

Une écriture sur soi recourbée sur les sentiments et l’absence avec une pointe de dérision sur la société d’origine, voire parfois de fureur et toujours cette envie sourde de penser sa vie. Voilà en quelques mots quelques sensations et surtout en point de mire la réflexion qui jaillit lorsqu’on parcourt les pages du second livre après Des ballerines de papicha paru en Algérie en 2010 et édité en France sous le titre L’envers des autres. Notre jeune Algérienne vit à Paris dans un petit studio, confortablement installée en Europe avec une vie sans histoire entre son travail dans un magazine pour enfants pour lequel elle est chargée de prendre attaches avec des agences de publicité pour sélectionner des images et acheter les droits d’auteurs afin d’illustrer les textes, elle mène une existence oisive comme dans un cocon refermée sur elle-même et la distance qui la sépare de son pays et sa famille, sa mère et sa petite sœur qui va bientôt se marier. Sans être un long fleuve tranquille, la vie de notre narratrice est sans incident mais aussi sans artifice, elle parle au plus profond d’elle-même de celle qu’elle était dans sa précédente existence avec laquelle elle a dû rompre précipitamment en raison du terrorisme meurtrier qui commençait à décimer la société : « Je suis une barre médiane : bien au milieu, pas devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris, entre l’acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne », écrit-elle comme pour se définir dans un espace de la mémoire, la sienne qu’elle garde précieusement au fond de son cœur avant d’analyser dans une écriture qui se déroule et s’enroule dans le passé, les raisons et les premiers signes d’un malaise dans une société traditionnelle et un environnement politique dont elle est loin de partager les idées surannées et les vieux préceptes. Notre auteure tente une introspection à rebours et semble moins préoccupée, du moins pas outre mesure, par son célibat, que par le sens qu’elle veut ou espère donner à son existence à l’intérieur de sa condition de femme et de ses idées sur le bonheur d’être, sans plus. Ce qui l’agace par-dessus tout c’est l’acharnement de sa mère à vouloir la marier à tout prix alors qu’elle recherche l’amour avant tout dans cette ville où la seule personne avec laquelle elle entretient une communication c’est cette Clothilde qu’elle retrouve paumée chaque matin assise sur un banc près de son immeuble : « La voilà qui s’apprête à retourner ‘‘là-bas’’ pour assister aux fiançailles de sa petite sœur. Or, à quelques jours du départ, ses angoisses se réveillent car à 30 ans, et malgré une bonne situation, la jeune femme est célibataire. L’assaillent alors les questionnements liés au mariage, à la solitude, à l’indépendance, passablement accentués par la névrose de sa mère. Séquences parisiennes et algéroises se succèdent, vague à l’âme et nostalgie alternent, entre tendresse et autodérision… » peut-on lire en quatrième de couverture. Un livre léger et facile à lire et dont aura apprécié la belle citation en exergue de Virginia Woolf dans son livre Mrs Dalloway.

Lynda Graba