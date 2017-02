Tensions en mer de Chine : PÃ©kin met en garde Washington

Pékin a accusé hier les Etats-Unis de risquer de déstabiliser la région Asie-Pacifique, après des propos du nouveau secrétaire américain à la Défense réaffirmant l'engagement de son pays à défendre l'allié japonais en cas de heurts sur des îles disputées par le Japon et la Chine. Lors d'un déplacement à Tokyo, le secrétaire à la Défense de Donald Trump, James Mattis, a réaffirmé que le microscopique archipel des Senkaku, appelé Diaoyu en chinois et situé en mer de Chine orientale, était couvert par l'alliance militaire entre les Etats-Unis et le Japon.

Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue japonaise Tomomi Inada, il a assuré hier que "les États-Unis continueront de reconnaître l'administration japonaise de ces îles et de ce fait l'article 5 du Traité de sécurité américano-japonais s'applique". Ce texte engage Tokyo et Washington à repousser toute attaque sur le territoire japonais ou sous administration japonaise. En réaction, le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que le traité nippo-américain était "un produit de la guerre froide" qui ne devait pas "empiéter sur la souveraineté territoriale de la Chine et ses droits légitimes".

"Nous appelons la partie américaine à adopter une attitude responsable, à cesser ses propos erronés sur la souveraineté des Diaoyu et à éviter de compliquer davantage cette question en déstabilisant la situation régionale", a déclaré le porte-parole du ministère, Lu Kang, cité par l'agence Chine nouvelle.

L'ancien général a eu des mots forts concernant une autre région disputée, en mer de Chine méridionale, disant de Pékin qu'il avait "démoli la confiance des pays de la région". Il a cependant estimé que la question devait être réglée par l'arbitrage et la diplomatie, ajoutant : "actuellement, nous ne voyons aucun besoin de mesures militaires importantes". M. Mattis, a clairement affirmé que "toute attaque contre les Etats-Unis ou nos alliés sera vaincue et l'utilisation d'armes nucléaires entraînera une réponse efficace et écrasante", a-t-il déclaré à Séoul où il a séjourné jeudi et vendredi.

"Nous sommes fermement, à 100%, à vos côtés et aux côtés du peuple japonais", a-t-il déclaré au Premier ministre japonais Shinzo Abe dès son arrivée à Tokyo vendredi avant de qualifier hier l'alliance militaire américano-japonaise de "pierre angulaire de la paix" dans la région. L'Article 5 du Traité mutuel de défense engage Tokyo et Washington à repousser toute attaque sur le territoire japonais ou sous administration japonaise.

M. T. et Agences