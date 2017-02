Iran â€“ Etats-Unis : Lâ€™escalade ?

L'Iran a mené hier des exercices militaires incluant des missiles, au risque d'envenimer davantage ses relations exécrables avec les États-Unis, l'ennemi historique qui multiplie actes et déclarations hostiles contre Téhéran, depuis l'investiture du Président Donald Trump.

La nouvelle administration américaine est revenue à la charge, le secrétaire d'Etat à la Défense, James Mattis, affirmant que l'Iran était "le plus grand Etat soutenant le terrorisme au monde". Les exercices militaires ont lieu dans la région de Semnan (nord-est), au lendemain de nouvelles sanctions américaines imposées à l'Iran en réponse à un tir de missile balistique le 29 janvier qui a provoqué la colère des Etats-Unis. Selon les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, l'objectif des manœuvres est de montrer "la totale préparation à confronter les menaces" et "les sanctions humiliantes" contre l'Iran. Différents types de systèmes de radars et de missiles de fabrication locale, ainsi que de centres de commandement y seront testés, selon Sepahnews, site des Gardiens de la révolution. L'Iran affirme disposer de différents types de missiles, y compris de longue portée (2.000 km) capables d'atteindre Israël. Depuis l'investiture de M. Trump, le 20 janvier, le ton n'a cessé de monter entre Washington et Téhéran, qui n'ont pas de relations diplomatiques depuis 1980. L'annonce vendredi des nouvelles sanctions américaines a entraîné la riposte immédiate du gouvernement iranien qui a annoncé des mesures de réciprocité visant "des individus et des entreprises américaines" soutenant des groupes "terroristes". Cette réciprocité à l'encontre de citoyens américains a déjà été appliquée après la décision de l'administration Trump d'interdire l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane, dont l'Iran.

Une mesure "insultante" et "honteuse", selon Téhéran. Grand adepte de Twitter.

R. I.