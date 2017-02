BÃ©char : Vaste opÃ©ration de nettoyage

Les services de la wilaya de Béchar viennent de recruter quelque 300 jeunes chômeurs pour entreprendre une véritable opération de nettoyage de la ville. Une entreprise qui devra toucher les principales artères et quartiers de la ville et qui n’aura pas manqué d’être à l’origine d’une grande satisfaction de la part des citoyens, lorsque l’on sait que la ville ne cessait d’être le théâtre d’une salubrité incessante, en dépit des efforts fournis par Saoura Net, l’entreprise chargée du ramassage des ordures.

Les jeunes chargés de ce nettoyage devront, notamment ramasser tous ces détritus et gravats sauvagement abandonnés par des citoyens inconscients et qui jonchent aussi bien les chaussées que les trottoirs et qui n’auront d’ailleurs pas manqué d’être aussi à l’origine de bien de désagréments lors des intempéries qu’a récemment connues la région, obstruant passages et avaloirs et causant des inondations d’espaces, voire même d’habitations. Une opération que tout un chacun espère durable et qui pourra permettre à la capitale de la Saoura de redorer son blason, lorsque l’on sait que le tourisme reste aussi un des atouts de la promotion économique de la région et qu’il serait souhaitable d’accueillir des hôtes, dans une ville saine et propre.



Appel au respect du code de la route



Les services de police poursuivent leur campagne de sensibilisation contre les accidents, au profit des conducteurs de véhicule, de camion et de transport en commun. Une opération qui s’inscrit dans le cadre d’une prévention contre les accidents de la route et la protection des piétons et des voyageurs, notamment en période de revirement climatique, comme cela aura été le cas lors des dernières intempéries qu’a vécues Béchar et à l’instar des autres régions du pays. Cette fois-ci, ce sont plutôt les conducteurs de poids lourds, des autocars et des chauffeurs de taxis inter-wilaya et intercommunal qui ont été ciblés, au niveau des deux gares routières, de la station de transport urbain et du point de contrôle installé à la sortie nord de la ville, et où les différents agents chargés de cette opération auront aussi bien prodigué des conseils à ces utilisateurs quotidiens de la route, en rapport avec le respect du code de la route, qu’insisté sur tout acte irresponsable à éviter pendant la conduite de leurs véhicule, à l’exemple de l’excès de vitesse et l’utilisation du téléphone portable.

Ramdane Bezza