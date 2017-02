Gestion des dÃ©chets : Sensibilisation au tri sÃ©lectif

Le secteur des déchets et l'amélioration de la qualité de vie constituent actuellement un axe de travail prioritaire des autorités. L’activité de gestion, à savoir collecte, tri et recyclage et filière économique génératrice de richesse et pourvoyeuse d'emploi... la prise de conscience semble de mise.

L’Algérie génère une moyenne annuelle de plus de 20 millions de tonnes de déchets, dont 12 millions de type ménagers et assimilés, a indiqué, jeudi dernier, le directeur de l’Agence nationale des déchets (AND), M. Karim Ouamane, invité du forum de la radio locale de Tizi Ouzou.

Tout en rappelant que le déchet qui est considéré comme désuet, obsolète ou encombrant pour certains peut devenir un bien et susciter de l’intérêt pour d’autres, l’orateur a précisé que 65% de ces déchets sont enregistrés dans un périmètre réduit estimé à seulement 04% du territoire national, à savoir le nord du pays à forte concentration de population, a-t-il précisé, en rappelant que la wilaya de Tizi Ouzou génère quotidiennement à elle seule quelque 335 tonnes de déchets.

Il a indiqué à cet effet que la gestion des déchets constitue, certes, un problème environnemental, mais, dans la conjoncture actuelle, il faut considérer cette activité comme une opportunité économique et sociale, permettant de contribuer à réduire la dépendance des hydrocarbures et contribuer à la diversification économique. Évoquant la gestion des ordures dans cette wilaya, l’invité de la radio de Tizi Ouzou a fait part du lancement de la procédure d’acquisition d’une station de traitement des Lixiviats, et ce conformément aux instructions données par le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, lors de sa visite en octobre dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou. «Des financements ont été mobilisés, et une procédure a été lancée pour l’acquisition de cet équipement», a-t-il assuré, en précisant que cette station mobile peut être utilisée au niveau du Centre d’enfouissement technique d’Oued Falli et les autres CET de la wilaya. Le DG de l’AND a également annoncé que Tizi Ouzou a été retenu pour accueillir sa première antenne de wilaya qui sera ouverte la semaine prochaine au niveau de la maison de l’Environnement de Tizi Ouzou, une wilaya qui dispose de toutes les conditions pour «réussir le pari d’aller vers une gestion moderne des déchets», notamment l’existence d’une dynamique de gestion modernes mise en œuvre par les comités de villages, le mouvement associatif et les collectivités locales. Lors de son intervention, le DG de l’AND a sans cesse mis en exergue l’importance et l’urgence de passer à la gestion moderne des déchets par l’encouragement de l’activité de tri et la valorisation des déchets afin de réduire au maximum la quantité d’ordure enfouie dans les CET. Pour atteindre cet objectif, le DG de l’AND a indiqué que des mesures fermes sont engagées par le gouvernement pour organiser la filière de tri des déchets qui, actuellement, active dans l’informel, d’où, a-t-il relevé, l’absence de statistiques sur la quantité de déchets valorisés. Abordant l’incident de l’éboulement survenu récemment au niveau du CET d’Oued Falli, M. Karim Ouamane, a soutenu que plusieurs mesures ont été préconisées pour la prise en charge des problèmes engendrés par cet incident provoqué par la forte pluviométrie, dont l’installation d’une station mobile pour le traitement des Lixiviats qui est en cours d’acquisition. Il y a lieu de rappeler que le tri et la valorisation des déchets pourraient générer des gains économiques de plus de 56 milliards de dinars par an et des milliers d'emplois directs, citant une étude réalisée récemment par l'Agence nationale des déchets (AND). Selon les résultats de cette même étude, menée sur trois centres d'enfouissement techniques (CET) dans trois zones différentes du pays (nord, semi-aride et aride), les déchets ménagers des Algériens sont composés à 54% de déchets organiques, 10% de papiers, 13% de textiles et 17% de plastiques avec quelques différence entre les zones.

Bel. Adrar