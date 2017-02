COMMENTAIRE : Lâ€™esprit et la lettre

Etude des dossiers des candidats et analyse des profils avant le choix définitif président à la confection finale des listes pour être au diapason d’une société en mutation. Un choix plus que jamais exigeant et méticuleux afin d’assurer la représentativité et répondre aux attentes du citoyen. La machine administrative est déjà en marche en vue de la préparation de cet important rendez-vous prochain appelé à accompagner et renforcer le processus démocratique dont les fondements ont été redéfinis et consolidés dans la dernière révision de la Constitution. L’heure est en effet, à la mobilisation au niveau des quartiers généraux des formations politiques pour entreprendre la compétition, arracher des sièges et se positionner dans le futur échiquier politique. Les dernières retouches dans l’élaboration des programmes d’action seront apportées dans l’espoir évidemment de convaincre l’électorat et d’influer sur le cours des événements. Des experts et économistes sont souvent sollicités par certains partis pour enrichir le débat, fixer les axes d’intervention et arrêter la stratégie à mener lors de la campagne électorale. Bref, tout un dispositif est mis en place pour entamer l’opération. Le ton est donné dans une large mesure pour animer la scène politique et les partis en lice œuvrent à saisir les véritables préoccupations et urgences du pays et faire preuve d’imagination dans leurs propositions et suggestions. En clair, il s’agit de se conformer à la lettre et à l’esprit de l’approche nationale de développement reposant sur la valorisation des ressources humaines et matérielles du pays et la rentabilisation de l’investissement productif. Les enjeux qui dépassent de loin assurément la consultation en question, résident dans la consolidation de la paix rétablie et de la stabilité restaurée, toutes choses qui favoriseront la dynamisation de l’économie nationale. Confortées par l’arsenal juridique et réglementaire, les moyens mobilisés pour les besoins de l’opération et la volonté affichée par le Premier magistrat du pays pour la bonne organisation de ces élections, la transparence et le contrôle des mécanismes de fonctionnement, les formations politiques doivent se préoccuper exclusivement du choix de leurs candidats et de la vision à exposer par des propositions concrètes et pragmatiques pour susciter l’adhésion de la collectivité. Il s’agit, à la faveur de cette échéance électorale, de mettre en valeur le parcours démocratique, d’enraciner une culture en la matière et d’œuvrer dans le sens de la confrontation des idées et des programmes pour l’émergence des compétences et des projections futuristes de développement et de progrès. Après une longue période consacrée à l’équipement du pays pour réaliser une infrastructure de base moderne, la priorité à exprimer par ces futurs élus de la nation est de réunir plus de conditions de motivation et d’encouragement des investisseurs potentiels. En d’autres termes, la future Chambre parlementaire devra être partie prenante, par son poids législatif et son rôle de contrôle, dans la relance et le soutien à la croissance. C’est autour de ces exigences que le débat devra se focaliser durant la campagne électorale. C’est là, le défi de la préservation de la crédibilité des institutions et de la garantie de la pérennité de l’Etat.

A. Bellaha