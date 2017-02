Dans la LUCARNE : La logique a prÃ©valu

La CAN2017 qu’organise le Gabon depuis le 14 janvier dernier est sur le point de s’achever. En effet, c’est ce dimanche que se jouera la finale avec deux beaux finalistes : le Cameroun et l’Egypte. Personne au départ n’avait pu miser le moindre sou sur cette affiche, eu égard au fait que ces deux équipes avaient brillé par leur absence depuis longtemps. On peut même dire que l’Egypte n’arrivait même pas à se qualifier pour une phase finale. Ce qui était considéré comme un évènement surtout pour celui qui a empoché le trophée tant convoité africain à sept reprises. Ces deux pays comptent à eux seuls 12 titres. Ce qui est énorme lorsqu’on sait que certains n’arrivent même pas à gagner le moindre trophée. C’est un peu le cas du Sénégal, du Gabon et ce, malgré le fait que ce dernier a organisé cette compétition à deux reprises. La CAN est devenue avec le temps, une compétition « taillée », presque sur mesure pour les grandes nations. Trois équipes (l’Egypte, le Cameroun et le Ghana) ont tout trusté carrément avec 15 titres. Avec l’élimination du Ghana devant le Cameroun, il est clair que l’Egypte et le Cameroun vont encore améliorer un peu plus leur pactole. Il est clair qu’ils n’ont rien laissé aux autres. L’Algérie avait remporté, comme on le sait, la seule CAN qu’elle avait organisé en 1990 à Alger. Une étoile amplement méritée. Depuis, ce fut très difficile pour nous de monter sur la plus haute marche du podium. On a ainsi laissé le chemin aux autres nations, plus aguerries, peut-être, et surtout bien résistantes aux conditions de la CAN qui reste une compétition bien spéciale. L’Egypte, après la situation d’ensemble du pays, est arrivée à « bien digérer son pain noir » pour revenir, à l’occasion de cette 31e édition, encore plus forte. Certes, ils ont commencé comme un « moteur diesel » leurs matches avant de montrer ce dont ils sont capables. Il est vrai que les « pharaons » n’ont pas été dominateurs depuis le début de cette CAN, mais ils ont prouvé que leur coach, Hubert Cuper, avait de la suite dans les idées. Calmes, ils ne perdent pas la tête même lorsqu’ils subissent la domination outrageuse de leurs adversaires. Comme ce fut le cas devant le Maroc. Tout s’est décanté sur un petit détail. Le Cameroun, pour sa part, est en train de monter en puissance d’un match à l’autre au point de pousser les spécialistes à dire que le Cameroun est désormais le favori potentiel pour mettre la main sur le trophée, eu égard au grand potentiel qu’il a affiché, notamment face au Ghana des frères Ayew. Il était tout simplement impressionnant sur tous les plans, notamment physiques. Les « lions indomptables » ont tout simplement étouffés les « brésiliens d’Afrique ». Et le deuxième but, celui de « l’assommoir » l’atteste d’une manière incontestable. Ils étaient, le moins que l’on puisse dire, un cran au-dessus de leur vis-à-vis du jour. Ils ont vraiment donné un aperçu vivant du haut niveau atteint par le football africain qui n’a rien à envier par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Toujours est-il, cette finale entre l’Egypte et le Cameroun, comme ses devancières, se jouera sur des détails. C'est-à-dire que ce n’est pas toujours le meilleur qui l’emportera en fin du compte. De plus, faut-il le répéter, les Egyptiens sont considérés comme la «bête noire » des Camerounais. Une finale, cependant, reste spéciale, ouverte où tout peut arriver. C'est-à-dire que les certitudes des uns et des autres risquent de ne compter que pour des prunes.

Hamid Gharbi