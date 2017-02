USMH 1 â€“ JSK 0 : Benaldjia rate un penalty

Le nombreux public présent a vécu une partie de football à suspense, où le résultat pouvait basculer d’un côté comme de l’autre à tout moment.

Charef a aligné l’équipe suivante pour ce match : Zeghba, Boulekhoua, Madani, Abdat, Djeghbala, Belarbi, Younès, Mellal (Hmidi 79’), Harrag, Dehar (Liati 70’), Benemra (Ketal 90’+2). De son côté, Hidouci a fait jouer le onze qui suit : Asselah, Ferhani, Redouani, Berchiche, Khelili (Mebarki 38’), Sebai, Raiah (Zerguine 79’), Yettou, Aiboud, Izerguouf (Benaldjia 46’), Boulaouidet. Les Harrachis ont, tôt, réussi à ouvrir la marque sur penalty par Dahar (13’). Piqués dans leur amour propre, les Kabyles ont tenu à réagir pour essayer de remettre rapidement les pendules à l’heure. Ils prennent la direction des opérations. Toutefois, leurs tentatives approximatives et leur manque de lucidité face au but adverse, ne leur ont pas permis de revenir à la hauteur de leurs hôtes. En effet, les gars à Boualem Charef ont su gérer la partie à leur avantage. De part et d’autre, on a pu se procurer des occasions sans pour autant être capable des les transformer en but. La tension était palpable sur le terrain, avec une équipe d’El-Harrach qui n’était pas du tout prête à céder le moindre point devant son public et un onze kabyle, mis au pied du mur et qui doit s’extirper au plus vite de la zone des relégables. La pression du résultat était palpable chez les 22 acteurs présents sur le terrain. La bataille était rude au niveau du milieu de terrain. Malgré leur bonne volonté les camarades de Berchiche n’ont pas réussi à revenir à la marque, au grand dam de leurs supporters et notamment à un moment crucial de la partie. En effet, en jouait les arrêts de jeu (90’+4), lorsque la JSK obtient un penalty inespéré et justement sifflé par l’arbitre de la rencontre, après que le défenseur harrachi Djeghbala eut touché la balle de la main en pleine surface de réparation. Il se fait expulser sur le champ. Alors que Boulaouidet qui est le premier tireur de penalty des Canaris, comme décidé par le coach tunisien Hidouci, s’apprêtait à se saisir du ballon pour exécuter le tir au but, le nouveau arrivé chez les Canaris, Mehdi Benaldjia, intervient pour lui demander de le laisser le botter. Ce que le baroudeur kabyle accepta. Le camp harrachi retient son souffle. Côté JSK, tout le monde avait le sourire et les fans kabyles exultent de joie au moment ou le referee désigne le point de penalty pour leur équipe favorite. La JSK avait là une chance inouïe d’éviter de vivre une nouvelle désillusion et de ne pas rentrer bredouille à Tizi-Ouzou pour ne pas compliquer son avenir en Ligue 1. Hélas, pour le JSK et ses fans, Mehdi Benaldjia manque son penalty, que stoppe avec brio l’excellent et prometteur keeper harrachi, Zeghba. A noter que l’entraîneur harrachi, Boualem Charef, a été expulsé par l’arbitre, à la 77’ de jeu, suite à ses gesticulations et contestations des décisions arbitrales.

Mohamed-Amine Azzouz