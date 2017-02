NAHD 1 â€“ USMBA 2 : Bel-AbbÃ¨s confirme sa bonne santÃ©

L'USM Bel-Abbès a mis fin à la belle série d’invincibilité du NAHD. Les joueurs du coach Cherif El-Ouazani se sont imposés par le score de 2 à 1 sur les camarades de Gasmi, hier au stade du 20-Août (Alger).

Cette partie, très disputée, marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, a démarré sur des chapeaux de roues. Évoluant dans une configuration tactique assez offensive (4-4-2 en losange), avec un pressing haut, les poulains du coach Cherif El Ouazani se sont rapidement illustrés.

5', Balegh parvient à ouvrir la marque. Merbah se couche pour repousser le tir de Tabti. La balle revient dans les pieds du redoutable attaquant de l'USM Bel-Abbès qui loge en toute quiétude le cuir dans les filets. Pris de vitesse, les joueurs du NAHD ont mis du temps à s'organiser et à trouver leurs marques. Adoptant un schéma porté vers l'avant (4-2-3-1), les protégé du technicien français Alain Michel ont dû attendre le quart d'heure de jeu pour se montrer dangereux.

Ouhada, idéalement servi au point de penalty par le Tunisien Ouartani, ne parvient pas à ajuster son heading. Le Nasria pousse de plus bel et parvient à peser sur la défense adverse. Khiat, dans une incursion se fait faucher par Zouari. L'arbitre de la partie, Benbrahem n’hésite pas à désigner le point de penalty.

Gasmi exécute la sentence et remet les pendules à l'heure. Le jeu s'équilibre avec des occasions de part et d'autres. Juste avant la pause, Benabderrahmane redonne l'avantage aux visiteurs. Suite à un corner bien botté par Tabti, le défenseur de la formation de la Mekerra s’élève plus haut que tout le monde pour tromper la vigilance de Merbah. En seconde période, l'USMBA a surtout géré son avantage, en optant pour le jeu de contre. 55', le tir de Tabti est repoussé en corner par le gardien. De son côté, le NAHD a pris plus de risques, mais en vain. 50', le heading de Laribi passe tout prêt. 70', le tir de Ardji est bien arrêté par Ghoul. 79, la balle de Gasmi passe à peine sur la transversale. L'USMBA obtient une précieuse victoire. La troisième à Alger après les succès réalisés face au CRB et à l'USMH. Les camarades de Balegh confirment leur bonne santé depuis le début de la phase retour (3 victoires en autant de match) et accèdent par la même sur le podium.

Rédha M.