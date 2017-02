Il Ã©tait Champion de Course Automobile : 2 ans depuis le dÃ©cÃ¨s de Mustapha Hamza BenaÃ¯ssa

Cela fait 2 ans depuis qu’Allah a rappelé auprès de Lui, le champion de course automobile Mustapha Hamza Benaïssa (né à Alger le 27/07/1979 et décédé à Paris le 02/02/2015). Pour sa famille qui se soumet à la volonté du Tout-Puissant, il s’agit surtout de 731 jours où on ne cesse d’implorer le Créateur pour qu’Il lui accorde Sa clémence, Son pardon, Sa miséricorde, et pour qu’Il lui ouvre les portes de Son vaste paradis, comme le dit son père, Saïd, dont la tristesse se lit encore dans les yeux. Au nom de toute la famille, c’est ainsi qu’il s’adresse à son défunt fils : «Ta piété, ta bonté, ta générosité, l’aide que tu apportais à tes parents, aux démunis et à ceux qui souffrent faisaient de toi un homme avec un grand H.

Nous prions Allah de mettre à ton actif tes nobles actions le jour du jugement dernier, incha’Allah. Ton départ pour un monde meilleur a bouleversé notre vie, chaque endroit, chaque chose nous rappelle tout le bonheur que tu nous apportais, mais aussi la douleur de te voir nous quitter pour rejoindre le créateur qui donne la vie et qui la reprend selon sa volonté. Ton doux souvenir est gravé dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous attendrons sereinement le jour que fixera Allah pour qu’on te rejoigne là où tu es, Incha’Allah. En ce jour mémorable du 2 février, nous demandons à tous ceux qui ont connu, aimé et estimé notre regretté Hamza, que Dieu ait son âme, d’implorer Allah pour le repos et la paix de son âme.

«À Allah nous appartenons, et à Lui nous retournons».»

M.-A. A.