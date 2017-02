Basket-ball : tournoi qualificatif Ã  lâ€™AfroBasket

À un peu plus d’un mois du déroulement du tournoi qualificatif à l’Afro Basket, le staff technique national emmené par Ahmed Loubachria a regroupé les internationaux pour un stage périodique de sept jours.

Ce stage, le premier après la participation algérienne au championnat arabe qui s’était soldée par un parcours de cinq défaites en autant de matchs, a pour objectif de faire une revue de l’effectif qui prendra part aux deux tournois qui seront organisés à Alger du 16 au 21 mars et à Tunis du 24 au 31 du même mois.

Pour ce stage d’Alger, qui a débuté le 29 janvier et qui prendra fin le 6 de ce mois, on note le retour des internationaux du GSP absents au dernier rendez-vous arabe au Caire en raison de la participation de leur club aux différentes échéances internationales arabe et africaine.

Pour atteindre l’objectif de se qualifier à l’AfroBasket prévu cet été au Congo Brazzaville, coach Ahmed loubachria est dans l’obligation de monter un groupe performant composé de joueurs locaux et de trois évoluant en France en Pro B, tels que le pivot Mehdi Chriet en mésentente actuellement avec son club La Chorale de Rouan (haute Savoie), Kamel Ammour et Samir Mekdad, trois joueurs qui ont donné satisfaction au dernier championnat d’Afrique.



Des absents et des blessés



La sélection nationale sera privée de l’un de ses piliers, le meneur Mounir Benzegala qui se fera prochainement opérer du genou à Aspetar au Qatar, alors qu’on apprend également que l’ailier Hocine Gaham a été dispensé des premières séances du stage suite aux douleurs ressenties aux tendons d’Achille, ainsi que ses coéquipiers au GSP Abdesslam Dekkiche (douleurs aux adducteurs) et Yanis Mostefai (douleurs à la cheville). Et quand on sait qu’il ne reste pas beaucoup de temps pour trouver une équipe performante, contrairement à nos adversaires la Tunisie et le Maroc qui ont pris une bonne avance sur nous.

Le stage d’Alger sera suivi de deux autres, l’un au Mali du 14 au 21 février au Mali, avec quatre matchs amicaux, dont un face au Mali et l’autre du 26 février au 8 mars, le dernier avant le début du premier tournoi qui aura lieu à Staouéli. Tout cela se déroulera en pleine période électorale puisque l’assemblée générale ordinaire aura lieu le 11 de ce mois et l’élective le 25.

Mokhtar Habib