finale CAN-2017 : Ce sera Cameroun - Ã‰gypte

Le Cameroun, quatre fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, s’est qualifié, jeudi 2 février, pour la finale de l'édition 2017, en battant les Black Stars du Ghana 2 à 0.

Les Lions Indomptables, vainqueurs de la seconde demi-finale, à Libreville, vont disputer leur 7e finale, à Libreville, face à l'Égypte, vainqueur du Burkina Faso aux tirs aux buts, dans l'autre demi-finale, dimanche 5 février.

Les Lions Indomptables ont ouvert le score avec un but de Michael Ngadeu-Ngadjui à la 72e minute. Christian Bassogog a marqué le second but de la partie dans la 3e minute du temps additionnel.

De retour sur la scène continentale après une longue absence, le Cameroun est parvenu là ou l'attendait le moins avec un effectif complètement rajeuni, mais aussi et surtout snobé par au moins huit joueurs de classe mondiale qui avaient avancé des arguments aussi inattendus que farfelus pour justifier leur refus de jouer la CAN-2017.

Dimanche, les joueurs de la sélection camerounaise ont tenu particulièrement à rendre hommage à leur sélectionneur, Hugo Broos, auquel ils ont reconnu les mérite de la surprenante métamorphose du Cameroun, une équipe solide, disciplinée et surtout efficace.

Le Belge, que les Algériens connaissent bien après son passage polémique à la JSK, la saison dernière, et sa démission qui avait fait couler beaucoup d'ancre et de salive, à l'issue d'un match face au NAHD au cours duquel le président des Canaris, Moh-Chérif Hannachi, avait reconnu publiquement avoir composé lui- même l'équipe qui avait joué ce jour-là, avait postulé à un appel à candidature lancé par la Fécafoot, il y a moins d'un an, et s'est lancé dans un audacieux projet de reconstruction qui lui a valu bien des critiques, mais qui porte ses fruits aujourd'hui.

Le Cameroun d'Hugo Broos va défier ce dimanche une Égypte qui a connu à peu près le même parcours, ces sept dernières années. Les deux finalistes comptabilisent à eux deux douze trophées. La finale ne peut qu'être attrayante. Tant mieux pour le football.

Amar Benrabah

La finale, « un rêve » pour Hugo Broos



«C'est un rêve pour nous que d'aller en finale !» s'est réjoui le sélectionneur belge du Cameroun Hugo Broos après avoir battu le Ghana (2-0) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations, jeudi à Franceville.

«Je suis très heureux, spécialement pour l'équipe. C'est un groupe exemplaire sur et en dehors du terrain, qui mérite d'être en finale», a reconnu Broos pleinement satisfait du dénouement face à une formation ghanéenne pourtant plus expérimentée.

«Regardez ce qu'ils (les Ghanéens, ndlr) ont fait lors des récents tournois (ils jouaient jeudi une sixième demi-finale consécutive). Mais depuis le début de ce tournoi, nous avons montré que nous continuons d'avancer à chaque match», a-t-il poursuivi.

«Nous avons bien commencé, mais durant la deuxième période, nous avons souffert un peu. Mais il faut un peu de chance, et le deuxième but (dans le temps additionnel) est survenu quand le Ghana essayait d'égaliser. Nous avons bénéficié de l'espace» laissé par les Black Stars, a analysé Broos.

De nouveau en finale après neuf ans d'absence, les Lions Indomptables du Cameroun joueront l'Égypte dimanche à Libreville pour s'adjuger un trophée qui leur échappe depuis 2002.

Douala et Yaoundé réconciliées avec les Lions

«La joie est dans nos coeurs» : la qualification jeudi du Cameroun pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations a réconcilié la rue de Douala et Yaoundé avec les Lions Indomptables dont les contre-performances désolaient tout un pays depuis plusieurs années. La chaîne de télévision privée Equinoxe a salué l'exploit d'un groupe privé de nombreux titulaires, considérée un peu comme une bande de «tocards», dixit la chaîne, qui a réussi à battre le Ghana 2-0 pour défier dimanche l'Égypte en finale à Libreville. "Nous n'imaginions pas que nos joueurs pouvaient arriver à ce niveau. Ils ont fait plus que nos rêves. Nous sommes fiers d'eux", déclare Cyrille Otelé, croisé par l'AFP dans un bar à Yaoundé. «Je suis un Camerounais et fier de l'être. Nous allons manger les Égyptiens. La Coupe rentrera au Cameroun», ajoute Alain Essengue, allusion aux quatre victoires continentales des Lions dans le passé, dont la dernière remonte à 2002. Même scène de liesse à Douala dans la capitale économique : «Je savais que l'on pouvait aller loin, parce que c'est une équipe dont les enfants n'ont pas de noms», a apprécié Raphaël Ngouo, ingénieur en génie civil, devant une caméra de l'AFPTV. «La sérénité est revenue, c'est-à-dire qu'on a vu du bon football, le football-champagne que nous attendons depuis longtemps. On est content», ajoute Jupiter, un homme d'affaires, dans ce pays qui compte autant de sélectionneurs potentiels que d'habitants, selon les médias.