JournÃ©e mondiale contre le cancer : Plus de 40.000 cas par an en AlgÃ©rie

La Journée mondiale contre le cancer sera célébrée aujourd’hui, 4 février, une fois encore sur le thème «Nous pouvons, je peux», ,qui a été lancé en 2016 dans le cadre d’une campagne triennale visant à maximiser les efforts afin de réduire l’ampleur et l’impact de cette maladie.

Aussi, la journée internationale Contre le cancer 2016-2018 est une occasion de sensibiliser le grand public à la prévention, à la détection, au traitement et de rappeler que l'activité physique et sportive est la meilleure alliée contre le cancer.

Due, pour l’essentiel, aux nouvelles habitudes alimentaires, l’hygiène de vie et autres facteurs autant endogènes qu’exogènes, la maladie ne cesse de prendre de l’ampleur et connait une progression effrayante.

L’Algérie, avec plus de 40.000 cas de cancer enregistrés chaque année, a opté pour le plan national anti-cancer 2015-2019, qui s’articule autour de huit axes stratégiques et prioritaires et vise la satisfaction des malades et de leurs familles. Le coordonnateur national du plan national anti-cancer, le Pr. Messaoud Zitouni, a précisé qu’« afin d’atteindre les objectifs ambitieux de ce plan, auquel l'Etat a alloué une enveloppe de 180 milliards de dinars, le système de santé doit optimiser l'exploitation de ses ressources financières, logistiques et humaines et améliorer la coordination entre les différentes parties concernées par sa mise en œuvre ». Selon lui, la priorité en matière de prévention du cancer sera donnée à la lutte contre le tabagisme, responsable d'environ 90% des cas de cancer des poumons chez les hommes, et au renforcement du dépistage précoce afin de réduire le fardeau du cancer sur les malades et le système de santé.

Le rapport remis au Président Bouteflika s’articule autour de « huit axes stratégiques et prioritaires » et vise la « satisfaction des malades et de leurs familles », explique le professeur Messaoud Zitouni. Les experts rédacteurs de la stratégie nationale de lutte contre le cancer placent la prévention et le dépistage précoce de la maladie en tête des priorités. Pour le professeur Zitouni « la prévention est le seul investissement valable qui permet de réduire le nombre de cancers » et le « dépistage précoce permet de traiter et de guérir la maladie ». Au titre des priorités de la lutte contre le cancer, on trouve, également, le traitement, l’accompagnement et l’orientation du malade, le suivi et le financement, considérés par le professeur Messaoud Zitouni comme le « nœud gordien » de la lutte contre le cancer.

En Algérie, le plan national de lutte contre le cancer est devenu une réalité en tant qu’ensemble d’actions soutenu par le Président de la République qui l’a élevé au rang de priorité nationale.

Le plan national est une feuille de route pas seulement pour les personnels médicaux des services d’oncologie, mais pour tous les personnels dont la mission est liée à ce thème. Selon les spécialistes, ce plan national démarre de la prévention par le dépistage jusqu’à la fin de la maladie, par la guérison ou alors par la prise en charge de la phase terminale en ayant recours à la politique de la douleur dans le cadre des soins palliatifs.



Le tabac, premier facteur de risque



Le cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. L'une de ses caractéristiques est la prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes, formant ce qu'on appelle des métastases.

De nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque, comme le tabagisme. Un nombre significatif de cancers peuvent être soignés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie surtout s'ils sont détectés suffisamment tôt. Le cancer est une cause majeure de mortalité dans le monde, responsable de 8,2 millions de décès par an. Cependant, plus du tiers de ces décès peut être évité et que, détectés suffisamment tôt, de nombreux cancers peuvent être guéris.

Le cancer est dû à plusieurs facteurs de risques, certains sont « internes » et sont liés à l’âge ou à l’histoire familiale. En effet, même si des cancers peuvent apparaître à tout âge, ils sont plus fréquents au fur et à mesure que le nous vieillissons. Cela est dû au cumul des agressions subies par les cellules et, probablement, à une moindre efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN. Toutefois, certaines personnes présentent plus de risques de développer un cancer que d'autres parce qu'à leur naissance, elles portent certaines mutations dans un ou plusieurs de leurs gènes.

D'autres facteurs de risque, dits « externes », sont liés à nos comportements ou à notre environnement. Parfois sous-estimés, ils sont pourtant responsables de plus de cas de cancers que ceux générés par l'âge ou l'hérédité. On estime ainsi que 4 cancers sur 10 seraient évitables. Le tabac, l'alcool, le surpoids et l'obésité, liés à une alimentation déséquilibrée et/ou un manque d'exercice, une exposition excessive aux rayonnements UV et l'exposition à certains virus ou bactéries sont des facteurs liés à nos modes de vie. Il y a des facteurs liés à notre environnement, c'est-à-dire, le contact avec certains produits physiques et chimiques, notamment, dans le cadre professionnel (amiante, benzène, poussière de bois...). Egalement, l'exposition à certaines substances polluantes présentes dans l'air, la terre ou l'eau et les rayonnements (d'origine naturelle, comme le radon, ou artificielle comme les rayons X).

Ces différents facteurs dits externes n’ont pas tous le même impact sur le risque de développer un cancer. Il est difficile d’établir un classement entièrement fondé sur des données scientifiques chiffrées précises, mais on peut mettre en perspective les principaux facteurs de risque les uns par rapport aux autres, par ordre d’importance, en fonction de leur effet sur la survenue de cancers.

Le tabac est ainsi le premier facteur de risque de cancer et serait à l’origine de 18% des cancers.

Wassila Benhamed