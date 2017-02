NOUVELLES Des Bibans

Le wali de bordj bou arreridj

L’investissement voie unique du développement

« Une cinquantaine de projets industriels, cette année. »

Le wali, M. Saidoun Abdessamai, qui a rencontré la presse locale pour présenter le bilan d’activités de la wilaya de l’année écoulée, a rappelé l’importance du dossier investissements, seule voie d’un développement harmonieux et durable. M. Saidoun, qui a indiqué que le soutien de cette activité est la principale mission des walis, a souligné l’importance pour les collectivités locales d’attirer les capitaux nécessaires pour la réalisation de projets utiles.

Pour éviter toutes les erreurs qui pourraient décourager les initiatives au niveau local, a-t-il ajouté, nous avons créé une cellule chargée de ce dossier au niveau du cabinet du wali. Cette cellule a pour prérogatives d’accueillir les investisseurs et de suivre les projets. Ce travail a permis de corriger beaucoup de lacunes constatées. Notre première préoccupation dans ce cadre a été de régulariser les situations en suspens, telle l’absence de permis de lotir pour certaines zones et d’arrêtés de concession pour d’autres, ce qui a contribué à retarder les investissements, a-t-il ajouté, avant d’annoncer que 180 arrêtés ont été remis aux porteurs de projets.

Cette opération a touché, selon le premier responsable de la wilaya, en plus des bénéficiaires des lots de la nouvelle ville de Mechta Fatima, le pôle pharmaceutique d’El-Euch qui a également eu droit à un permis de lotir pour faciliter l’implantation des investisseurs, tout comme la zone d’activité d’El- Mehir et la zone de Ras El-Oued qui se trouve à Remail.

En plus du permis de lotir, 15 permis de construire ont été délivrés pour les projets implantés au sein de cette dernière sur les 34 dossiers étudiés par le CALPIREF.

«Ce travail nous a permis d’éviter que les promoteurs attendent leurs arrêtés. C’est même l’inverse qui nous est arrivé», a annoncé le wali, qui a précisé que 60 documents de ce genre n’ont pas été retirés.

«Nous allons accorder un délai à ces promoteurs avant de les annuler. Nous avons ensuite réactivé le guichet unique qui permet aux investisseurs d’éviter les va-et-vient incessants entre l’APC et la DUCH pour les permis de construire. Nous avons délivré 70 permis en une année», a affirmé également M. Saidoun.

«Nous avons enfin engagé un plan d’action pour créer de nouvelles zones comme celle El-Euch qui a bénéficié d’un second site qui s’étend sur une surface de 150 hectares. Une zone d’activités est prévue à Medjana qui détient un autre espace de ce genre. La nouvelle zone d’activités sur 9 hectares devra être aménagée sur la décharge publique de la commune.

Nous avons déposé un dossier au ministère de l’Industrie pour l’agrément d’une zone industrielle à El-Achir», a ajouté le wali.

«Nous avons surtout obtenu la mainlevée sur le projet d’extension de l’ancienne zone industrielle. Ce projet qui s’étend sur 71 hectares permettra d’accueillir d’autres opérateurs.»



71 hectares pour l’extension

de l’ancienne zone industrielle



Nous allons engager une étude pour le partage du nouvel espace, ainsi que son aménagement pour engager l’attribution», a-t-il dit.

«À propos de nouveautés, nous avons 147 nouveaux investissements dans tous les secteurs. Avec les projets dont nous avons facilité le lancement, nous nous attendons à un renforcement du tissu industriel de la wilaya. En 2017, nous avons prévu qu’une cinquantaine de projets entrent en production», a-t-il annoncé également.

Le wali n’a pas manqué d’évoquer l’effort consenti pour récupérer le foncier industriel qui n’a pas été exploité ou a été détourné à d’autres fins. «C’est ainsi que 6 hectares et demi indument ponctionnés de l’assiette réservée à l’université pour servir à l’implantation d’un projet industriel ont été récupérés», a-t-il déclaré.

Il a précisé que sur les 3 investisseurs qui ont bénéficié de l’assiette, 2 ont cédé leur terrain de leur propre gré.

Une partie va revenir à l’université. L’autre sera consacrée à l’implantation du GIR.

«Nous sommes en train d’étudier au cas par cas toutes les décisions prises, mais qui ne respectent pas la réglementation», a-t-il ajouté, avant de noter que les projets agréés par le CALPIREF ont été revus.

«Ce travail nous nous a permis, a-t-il ajouté, de corriger plusieurs situations anormales.» Il a cité, entre autres, l’octroi de surfaces plus importantes que celles demandées. «Nous avons été obligés de rappeler les investisseurs pour les associer à cette opération afin de ne pas les pénaliser», a-t-il indiqué.

«Nous avons constaté également que 300 autres projets ont été agréés en milieu urbain. Des autorisations pour la construction d’hôtels, de promotions immobilières et de cliniques ont été accordées. Nous avons constitué une commission pour réétudier tous ces cas», a déclaré le wali qui a insisté sur la nécessité d’encourager les véritables investisseurs prêts à apporter leur concours pour le développement de la wilaya.

Les investisseurs qui se trouvent à la zone industrielle et dans la zone d’activité ont la priorité, parce qu’ils ont prouvé leurs capacités.

«Nos portes sont ouvertes également aux investisseurs étrangers.»

Justement, la zone d’activités, malgré son apport pour le développement de la wilaya, connaît une situation désastreuse, comme le reconnaît le wali, qui espère que le projet qui n’a pas été proposé à temps sera débloqué pour améliorer la situation des usines implantées sur le site qui manque des commodités nécessaires.

réalisation

d’une route

Le geste des entreprises

Le projet de réalisation de la déviation nord de la ville qui lie les routes nationales no 05 et 106 reliant l’est du pays, pour la première, et le nord, pour la seconde, ne se distingue pas seulement pour ses avantages.

Ce projet en double voie sur 4 kilomètres attire l’attention, grâce surtout à son mode de financement. Contrairement aux autres projets, ses travaux sont effectués, grâce au volontariat décidé par des entreprises locales. «Leur apport ne s’est pas arrêté là», a noté le wali, qui a rappelé que les investisseurs locaux ont financé plusieurs opérations, comme le monument placé en haut de la trémie de la réconciliation ou même la plantation de palmiers le long de la route située à la sortie du chef-lieu.

Le Gaz à El-Main

Hiver clément

La commune d’El-Main, située à la frontière avec Béjaïa, n’est pas seulement la plus éloignée de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Elle est aussi la plus froide. Cette commune connue pour son relief difficile est souvent couverte de neige. Ce qui ne manque se traduire par de longues périodes d’isolement pour ses habitants. Ces derniers éprouvent les pires difficultés pour s’approvisionner en denrées alimentaires et surtout de gaz butane. Heureusement que cette dernière a changé avec la mise en service cette fois du réseau de gaz naturel pour la localité qui était la dernière de wilaya à être pourvue. Grâce à cette réalisation, l’hiver est devenu plus clément pour les habitants qui peuvent désormais penser à d’autres besoins comme l’eau potable. En effet, la commune, comme tout le nord de la wilaya, souffre du manque de cette matière essentielle. Le tarissement des forages n’a pas aidé à régler un problème qui a été compliqué par l’augmentation de la demande. Ce qui a poussé les pouvoirs publics, qui sont conscients de l’incapacité des autorités à le prendre en charge, de lancer un projet de transfert hydraulique à partir du barrage de Tichihaf situé dans la wilaya voisine de Béjaïa.



couverture

sécuritaire

Une sûreté de daïra à Djaâfra

Avec l'inauguration à la fin de l'année écoulée du siège de la sûreté de daïra de Djaâfra la wilaya de Bordj Bou-Arréridj aura accompli un pas important pour sa couverture sécuritaire. En effet, toutes les daïras disposent désormais de siège de sûreté puisque cette daïra était la dernière à ne pas être pourvue de ce genre de structure. Ce qui ne peut que faciliter la lutte contre la criminalité, mais aussi développer la police de proximité dont les citoyens ont besoin. L’ouverture du siège de daïra de Djaâfra au nord de la wilaya permet d’améliorer la couverture de cette région qui n’était sécurisée que par la gendarmerie. Ce sentiment de sécurité est nécessaire, notons-le, pour le développement du commerce et surtout du tourisme dont la daïra constitue un des pôles importants, avec notamment la station thermale d’Ibainen, mais aussi les différentes forêts.

l’APW adopte le budget de wilaya 2017

Dépenses exagérées ?



La majeure partie de ce budget a été consacrée au chapitre fonctionnement avec près de 80 milliards de centimes. Celui de l’équipement n’a pris que 22 milliards 400 millions de centimes.

Ce qui n’a pas empêché l’assemblée d’inscrire de nouveaux programmes pour améliorer le service public et acquérir des équipements pour les handicapés dans le cadre de la solidarité. L’Assemblée, qui note que le budget de wilaya est minime comparé aux besoins importants de la population, d’autant qu’il est consacré dans sa majeure au chapitre de fonctionnement, recommande également une rationalisation des dépenses et une meilleure maîtrise de la gestion.

Notons que c’est la seule délibération adoptée par l’APW de Bordj Bou-Arréridj depuis longtemps. À cause de la division que l’Assemblée a connue, plusieurs sessions n’ont pas été tenues. Interrogé sur cette situation, le wali a refusé de commenter ce qui se passe au niveau de l’organe de délibération de la wilaya. «Je ne veux pas entrer dans des considérations politiques. Mais j’aurais aimé que la sagesse l’emporte», a-t-il noté, avant d’indiquer que le développement se poursuit malgré la non-tenue des sessions.