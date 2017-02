FALA : AG Ã©lective le 28 fÃ©vrier Ã  Alger

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) tiendra son assemblée générale élective (AGE) le 28 février (10h00) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger), a appris l'APS auprès de l'instance fédérale mardi. Pour l'assemblée générale ordinaire (AGO), elle a été programmée pour le 16 février (10h00) au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), ajoute la même source. L'ordre du jour de cette AGO portera sur l'examen et l'adoption des bilans moral, financier et technique de l'exercice 2016 ainsi que le bilan du mandat olympique 2013-2016. Il est également attendu des membres de l'AGO d'examiner le rapport du commissaire aux comptes et la désignation des membres de la commission de candidatures et de recours.