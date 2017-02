Questions orales au conseil de la nation : RÃ©Ã©chelonnement des dettes des projets ANSEJ

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi dernier, une séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah, consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement. A savoir le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et enfin le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali.

Le ministre des Finances dément le licenciement de douanières pour port du voile

L’annonce a été faite, jeudi dernier, par le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, qui a révélé, que les jeunes porteur des projets en difficulté financière, relevant de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ), peuvent bénéficier d'un rééchelonnement de leur dette bancaire. En réponse à un membre du Conseil de la nation qui l'a interpellé sur les mesures qui seront prises contre les P.M.E qui peinent à rembourser leur dettes, le ministre a fait savoir que l'effacement des dettes induites par la création de micro-entreprises n'est pas à l'ordre du jour et qu'une telle démarche était incompatible avec l'approche économique et l'esprit de l'entrepreneuriat.

M. Baba Ammi a précisé dans ce contexte que l'ANSEJ ne disposait pas d'un mécanisme pour traiter les projets en difficulté financière, annonçant de ce fait, que les banques pouvaient adopter le principe de traitement au cas par cas concernant les dossiers des jeunes porteurs de projets désireux de relancer leurs projets. « Les jeunes concernés doivent répondre à certaines conditions dont la disponibilité des équipements financés par crédit bancaire au niveau de l'entreprise. Ces derniers ne doivent pas avoir fait l'objet d'une transaction commerciale », a-t-il rappelé, tout en ajoutant que le jeune porteur de projet doit également s'engager à rembourser une partie des redevances dont le taux de remboursement sera fixé de commun accord entre le promoteur et la banque, a-t-il indiqué. Le dossier en question ne doit pas avoir été transféré au Fonds de garantie des crédits (FGAR) pour indemnisation.

Saisissant l’occasion, le ministre a appelé les jeunes porteurs de projets concernés par ces mesures à se rapprocher des agences bancaires en vue d'examiner le rééchelonnement de leur dette et la relance de leurs activités. M. Baba Ammi a indiqué que le point relatif à l'exemption des jeunes porteurs de projets du taux d'intérêt appliqué aux crédits bancaires de cette formule, a été pris en charge en vertu des dispositions de l'article 1 du décret exécutif n°13-253, promulgué en juillet 2013, complétant et amendant le décret exécutif n°03-290, promulgué en septembre 2003, fixant les conditions d'accès aux niveaux d'aides octroyés aux jeunes promoteurs.

Le ministre a rappelé que les dispositions de l'article 1 du texte de loi a fixé le taux de bonification sur le taux d'intérêt à 100% du taux du débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des investissements réalisés dans tous les secteurs d'activité.

D'autre part, il avait souligné que le Président de la République promeut l'investissement et l'emploi des jeunes par son appui politique et a instruit le gouvernement, par des mesures appropriées de soutien, aux aspirations de milliers de jeunes qui veulent créer leurs propres entreprises.

Par ailleurs, le ministre des Finances a catégoriquement démenti l’information faisant étant du licenciement d’employées dans le corps des Douanes dans la wilaya de Laghouat pour port du voile. La Direction générale de douanes (DGD) « n’a licencié aucune travailleuse à cause de sa tenue », a-t-il assuré et cela en réponse à une autre question concernant des informations selon lesquelles des travailleuses dans le corps des douanes dans la wilaya de Laghouat auraient été licenciées en raison du port du voile.

Le ministre a insisté sur le faite que la DGD était une "institution officielle régie par les lois de la République".

Les travailleurs de cette institution ont des droits et obligations dont le port de l'uniforme pendant l'accomplissement de leurs missions, conformément à l'article 39 de la loi 207-79 de juillet 1979, portant code des douanes amendé et complété, a ajouté le ministre.

Le principe d'équité homme/femme dans la fonction publique, est un principe constitutionnel consacré par les lois et les régimes, a indiqué le ministre qui a ajouté que tous les agents douaniers bénéficiaient des mêmes droits et des mêmes devoirs, y compris le port obligatoire de l'uniforme. Par ailleurs le ministre a salué la forte présence des femmes au sein de la Direction des douanes (4.000 agents féminins), soit plus de 23% du nombre total des travailleurs de cette institution.

Sarah A.B.C

Le Premier ministre

Développement des capacités frigorifiques

« Le projet de développement des capacités de froid, tracé par les autorités publiques, et dont la réalisation a été confiée à la société nationale de froid, FRIGOMEDIT, porte sur la réalisation de 50 entrepôts frigorifiques d'une capacité de 350.000 m3 au niveau national pour un coût de 36,6 milliards de dinars, financé par un crédit d'investissement à taux bonifié, adopté par le Conseil des participations de l'Etat (CPE) en 2013 », a annoncé jeudi, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Dans sa réponse à une question orale d'un membre du Conseil de la nation, lue en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia, M. Sellal a indiqué que le projet vise, essentiellement a asseoir un équilibre entre l'offre et la demande.

« Il s'agit d'un projet ambitieux visant à augmenter les capacités nationales de stockage et à absorber le surplus de production agricole, mais aussi à asseoir un équilibre entre l'offre et la demande et à diversifier les canaux de distribution, de commercialisation et de stockage pour l'ensemble des consommateurs et producteurs du marché local », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, le Premier ministre a fait savoir que l’opération de réaménagement de 39 entrepôts frigorifiques d'une capacité globale de 350.000 m3 a été achevée à travers le transfert des avoirs des entreprises de froid dissoutes. Il a annoncé, également, la finalisation de toutes les mesures inhérentes à la réalisation de nouveaux entrepôts, notamment en termes d'assiettes foncières, d'études techniques et de conclusion de contrats.

La partie du projet réalisée jusqu'à présent avait contribué "à réaliser des résultats positifs, dont la stabilité des prix des fruits et légumes, et l'augmentation de la production d'autres types comme la pomme de terre, dont la production est passée de 2,5 millions de tonnes à 5 millions de tonnes en une année.

« Les autorités publiques comptent sur ces projets pour maîtriser le marché national et l'organiser conformément aux normes internationales », a souligné le Premier ministre. Il fera remarquer aussi que l’entreprise FRIGOMEDIT (la société "MEDITERRANEENNE DU FROID), a pris en charge le lancement de 39 appels d'offres nationaux et internationaux, en vue d'étudier et de réaliser ledit projet, précisant qu'il est prévu la réception de 19% de l'intégralité du projet en 2017, soit 8 entrepôts frigorifiques d'une capacité de 118.000 m3 à Tiaret, Blida, El Oued, Laghouat, Chlef, Adrar et Ghardaïa. « D'autres entrepôts seront réceptionnés en 2018 à In Salah, Ghardaïa, Médéa, Bechar, Oran, Touggourt, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Tissemsilt, M'sila et Tindouf », a-t-il annoncé.

Sarah A. Benali Cherif