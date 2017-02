Corbeille de rÃ©fÃ©rence de lâ€™Opep : Lâ€™effet de lâ€™Accord dâ€™Alger

Les prix du brut de l'organisation des pays producteur de pétrole ont grimpé en fin de semaine à 52,85 dollars le baril. Selon les données publiées par l'organisation sur son site électronique, le panier de référence de l'OPEP a clôturé à 52,58 dollars/baril contre 52,51 dollars/barils le 20 janvier dernier. Les cours du pétrole ont gagné 0,07 cents en une semaine et 0,53 cents en quinze jours maintenant sa courbe ascendante enclenchée depuis décembre dernier. Les cours du pétrole Opep avait atteint 43,22 dollars/barils en novembre marquant un recul par rapport à octobre. Le secrétaire général de l'organisation, Mohammed Barkindo s'était dit confiant, en janvier dernier, quant au respect par les pays membres de l'accord conclu en décembre à vienne pour réduire l'offre excédentaire. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, et le Koweït ont affirmé avoir procédé à une réduction supérieure à leur engagement. L'irak, deuxième grand producteur Opep, a indiqué avoir réduit sa production et des exportations. La réunion du 25 mais qui devra réunir les membres de l'Opep et d'autre pays non membres procédera au contrôle de l'accord. La commission d'experts de l'Opep avait adopté l'accord 'Alger proposé à la conférence ministérielle tenue le 30 novembre à Vienne, et décidé une baisse de la production entre 32,5 et 33 millions de barils/jour. Le panier de référence de l'Opep compte 14 produits notamment le Sahara blend algérien, l'Arab light saoudien, le Minas, d'Indonésie, Dubaï, des Emirats arabes unis, le libyen Essidr, Basra light d'Irak, Kuwait export du Koweït, le Bonny light du Nigeria, le Qatar marine, du Qatar, Girassol, d'Angola, Oriente d'Equateur et Merey du Vénézuéla.