AlgÃ©rie - Portugal : Une Ã©tape qualitative

La prochaine réunion de la Commission de coopération économique algéro-portugaise à Lisbonne, les 2 et 3 mars prochain, constitue une nouvelle étape dans le processus de renforcement du partenariat économique entre les deux pays.

Alger et Lisbonne œuvrent à l’amélioration du cadre de coopération dans l’esprit du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger, le 8 janvier 2005, veulent donner ainsi un sens pratique à leurs relations économiques sur la base d’intérêts communs. Aussi, les visites effectuées dans notre pays, ces dernières années, par des officiels portugais, dénotent de cette volonté de concrétiser les engagements pris dans le cadre des accords liant les deux pays, au plan économique, notamment. Pour rappel, la 4e réunion de haut niveau algéro-portugaise, tenue à Alger, le 10 mars 2015, a été soldée, par la signature de neuf accords dans divers secteurs, entre autres, l’énergie, le contrôle économique et la répression de la fraude, et les transports. Les communautés d’affaires algérienne et portugaise qui travaillent dans le sens de la consolidation des instruments de coopération bilatérales n’ont de cesse, réitéré leur engagement d’aller de l’avant dans le sillage des cadres législatifs régissant le domaine économique. Dans cette optique, les mécanismes de coopération mis en place, en l’occurrence le groupe de travail mixte, s’attellent au renforcement et à la dynamisation des liens de partenariat, entre les deux pays, en ce sens qu’ils encouragent, en particulier, les entreprises des secteurs, publics et privés, à s’inscrire dans cette dynamique sachant qu’une quarantaines d’entreprises portugaises sont présentes sur le marché algérien. Il s’agit, par conséquent d’élever le niveau des relations économiques, de rechercher de nouvelles pistes de coopération, notamment dans le secteur de l’industrie dont les projections sont basées sur le partenariat international. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre des orientations de l’Etat algérien en matière de diversification économique et de développement de nouvelles sources de croissance hors hydrocarbures.

D. Akila