Assainissement du foncier industriel Ã  NaÃ¢ma : 11 projets annulÃ©s

Onze projets d’investissement ont été annulés dans la wilaya de Naâma en raison du retard accusé dans leurs délais d’exécution, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de l’industrie et des mines (DIM). Quelque 54 projets d’investissement, avalisés depuis 2013 sur un total de 185 dossiers de montage de projets, soit 30%, par le comité d’assistance à la localisation et à la promotion de l’investissement et de la régulation foncière (CALPIREF), ont accusé depuis un "grand" retard dans leur réalisation, a indiqué le chef de service des petites et moyennes entreprises (PME), Mohamed Hacine. Des mises en demeure ont, dans le cadre de l’assainissement du foncier destiné à l’investissement et la récupération par les Domaines des assiettes non-exploitées, ont été adressées aux promoteurs retardataires n’ayant pas respecté le cahier des charges et leur engagement, a-t-il expliqué. Le même responsable a ainsi fait état de l’annulation jusqu’ici de cinq titres de concession industrielle qui sera suivie par l’annulation de six décisions d’attribution d’assiettes foncières. Le wali de Naâma, Abdelhamid Ghazi, avait annoncé, lors de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya en janvier dernier, la création de nouvelles zones d’activités dans les communes d’El-Biodh, Mekmène Benamar et Moghrar, afin d’offrir près de 90 hectares supplémentaires de foncier aménagé, en plus de la création d’une zone industrielle de 150 ha dans la localité de Harchaya, pour encourager l'investissement dans la wilaya. Une enveloppe de 1,3 milliard DA a été consacrée à l’aménagement des trois zones d’activités de la wilaya de Naâma, en vue de dynamiser l’investissement et de réunir les conditions nécessaires à la création d’un tissu industriel dans la wilaya. Ces zones couvrent une superficie de 184 ha aménagés en 554 lots raccordés aux réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz et autres), selon la même.