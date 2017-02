LF-2017 : Lâ€™AlgÃ©rie habilitÃ©e Ã  drainer plus dâ€™investissements

L'Algérie est habilitée à drainer plus d'investissements étrangers que les pays voisins au cours des trois prochaines années grâce aux mesures "incitatives" prévues dans la loi de finances (LF) 2017, a estimé jeudi à Tipasa l'économiste et expert financier Abderrahmane Benkhalfa. "L'Algérie est habilitée à drainer plus d'investissements étrangers à valeur ajoutée que les pays voisins et certains pays africains et arabes dans tous les domaines", a précisé l'ancien ministre dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence organisée par la chambre d'industrie et de commerce. Parmi les atouts de l'Algérie sur lesquels il a basé ses prévisions, l'économiste a cité un niveau supérieur de réserves et un seuil d'endettement inférieur à ceux des pays voisins, soulignant que les mesures prévues dans la LF 2017, notamment en matière fiscale et foncière, incitaient à l'investissement. Selon lui, ces mesures incitatives sont à même de donner un nouveau souffle à l'économie nationale. M. Benkhalfa a également cité la dynamique d'investissement actuelle, l'essor du partenariat, l'élargissement du marché, le niveau d'ouverture et l'équilibre entre les flux intérieurs et extérieurs. Tous ces facteurs sont à même de créer un "nouveau mode" de croissance économique, a-t-il estimé. L'expert a en outre passé en revue une série de mesures visant à réformer les systèmes fiscal, douanier et bancaire en Algérie en vue de conférer davantage de transparence et de flexibilité aux démarches administratives, en mettant à profit les nouvelles technologies. Abordant le pouvoir d'achat des consommateurs, M. Benkhalfa a noté que toutes les "appréhensions" suscitées par la loi de finances 2017 "se sont dissipées" dès son entrée en vigueur, imputant la hausse des prix à la "cupidité" de certains commerçants et opérateurs économiques. L'Algérie est le seul pays qui s'emploie à renforcer la dynamique économique sans toucher à la politique d'aide sociale, a-t-il soutenu.