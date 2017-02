AlgÃ©rie - Iran : Consolider la coopÃ©ration parlementaire

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Communauté algérienne établie à l'étranger du Conseil de la nation, Rachid Bougherbal, a examiné avec deux députés du Conseil consultatif iranien, en l'occurrence Mostafà Kavakebiàn et Mostafà Dhou-l'Kadar, les moyens de consolider la coopération parlementaire.

« Les moyens de développer et de consolider les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays notamment au niveau parlementaire à travers l'échange de délégations et de visites, ont été abordés » lors de cette rencontre, a indiqué jeudi dernier un communiqué de l'APN.

Les entretiens entre les deux parties ont également porté sur les moyens et mécanismes à même d'élargir le partenariat, de promouvoir et de consacrer la concertation autour des questions d'intérêt commun, à leur tête la question palestinienne, conclut le communiqué. (APS)