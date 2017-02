CoopÃ©ration algÃ©ro-irakienne : La question sociale abordÃ©e Ã  Alger

Le renforcement de la coopération algéro-irakienne dans le domaine social a été au centre d'un entretien jeudi dernier à Alger entre la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem Si Amer, et l'ambassadeur d'Irak en Algérie, Abdulrahman Hamid Mohamed Al-Hussaini.

Lors de cette audience, M. Al-Hussaini « a exprimé le vœu de son pays de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine social, notamment dans la promotion de la famille, la condition de la femme et de la cohésion sociale », précise un communiqué du ministère. De son côté, Mme Meslem a présenté un exposé sur l'expérience algérienne traitant des dispositifs juridiques et opérationnels dans ce domaine, ajoute la même source. (APS)