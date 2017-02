DHL-AlgÃ©rie : Meilleur employeur en 2016

Les «meilleurs employeurs en Algérie 2016» ont été désignés la soirée du mercredi dernier par l’institut américain Best Compagnies Group.

La cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Sofitel à Alger en présence de nombreux operateurs économique. En effet, les entreprises algériennes et multinationales opérant en Algérie ont été sélectionnées par rapport à celle qui offre le meilleur environnement de travail et savent attirer et retenir leurs collaborateurs. Le premier prix du Top six a été décerné à DHL Express Algérie, une multinationale opérant dans le domaine de la livraison des courriels. Novo Nordisk est une entreprise de santé, leader mondial dans le traitement du diabète, forte de plus de 90 années d’innovations s’est vue décerner le titre de deuxième meilleur employeur en Algérie pour 2016. Novartis qui est classé à la troisième position, Le laboratoire pharmaceutique opérant dans le secteur de médicament. Roche Algérie quatrième meilleur employeur, est une entreprise spécialisée dans la production et distribution de produits pharmaceutiques. Quant au cinquième meilleur employeur, ce prix a été décerné pour Total, est un Groupe est un acteur historique de l'exploration-production et spécialisé également dans la commercialisation de lubrifiants et de bitumes en Algérie.

S’agissant du sixième prix, celui-ci a été décerné pour AD Display, une société d’Affichage et de location d’espaces publicitaires urbains. Il y lieu de noter que plus de 20 entreprises qui ont participé à ce concours dont six entreprises ont été sélectionnée. En effet le classement est déterminé selon les organisateurs de ce concours sur la base d’une étude menée auprès des entreprises participantes en Algérie toutes tailles et secteurs confondus. Pour chaque entreprise participante, un échantillon des collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire concernant leur perception des conditions de travail, la culture de l’entreprise, la gestion RH, l’évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle. Cette enquête est complétée par une évaluation de la direction RH sur les différentes pratiques en matière de gestion du capital humain au sein de l’entreprise.

M. A. Z.