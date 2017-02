M. Messahel reÃ§u par le Premier ministre qatari : Mise en Å“uvre des projets de coopÃ©ration

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a été reçu, mercredi dernier à Doha, par le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, El Sheikh Abdallah Bin Nasser Al Thani, avec lequel il a procédé à un échange sur l'état de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Messahel, qui effectue une visite de travail au Qatar, a abordé avec El Sheikh Abdallah, en particulier, « la mise en œuvre des projets de coopération entre les deux pays, retenus par la 5e session de la Grande commission mixte bilatérale de coopération algéro-qatarie », précise-t-on de même source. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait coprésidé les travaux de ladite commission à l'occasion de sa visite à Doha en novembre 2014. Cet entretien a également été mis à profit pour examiner « les préparatifs liés à la prochaine session de la commission mixte algéro-qatarie qui doit se tenir courant 2017 en Algérie ». « Les questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, ont également été évoquées au cours de cette rencontre », conclut le communiqué.

M. Abdelkader Messahel s'est entretenu mercredi à Doha (Qatar) avec le ministre des Affaires étrangères qatari, Cheikh Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'entretien a porté essentiellement sur « les derniers développements de la situation politique en Libye et sur l'urgence de parvenir à une solution politique à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale », précise la même source. Les ministres ont également discuté de l'état de la coopération bilatérale, tout en faisant part de leur « satisfaction » du niveau atteint par celle-ci. A ce titre, ils ont passé en revue les prochaines échéances, notamment « la tenue à Alger de la Grande commission mixte présidée par les deux Premiers ministres courant 2017 » et ont réitéré « la volonté des deux pays de renforcer les liens les unissant », selon la même source.