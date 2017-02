M. Laurent Fabius, prÃ©sident du Conseil constitutionnel franÃ§ais : Â« La Constitution algÃ©rienne consacre lâ€™extension des droits et des libertÃ©s Â»

«La coopération entre l’Algérie et la France est excellente», atteste d’entrée M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, en visite, jeudi à Alger, à l’invitation de M. Mourad Medelci, son «homologue et ami», comme a tenu à le rappeler le responsable français. Fin connaisseur des relations algéro-françaises, très particulières le moins que l’on puisse dire, M. Fabius certifie aussi que la coopération entre le deux pays «est excellente», y compris du point de vue économique, a-t-il appuyé, expliquant que le partenariat engagé dans ce domaine se recadre en fonction des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les deux États.

D’abord l’Algérie qui s’oriente progressivement vers une économie productive et compétitive soulignant nécessairement l’exigence du savoir-faire et l’acquisition d’expertise et des techniques de technologie. Ensuite la France, dont il suffit de rappeler la présence de près de 500 de ses entreprises qui opèrent sur le sol algérien pour être convaincu de l’intérêt permanent qu’elle porte pour l’Algérie. Laurent Fabius qui rappelle en outre que ses nombreuses visites en Algérie ont toujours constitué une opportunité de réaffirmer «l’attachement aux liens d’amitié qui unissent nos deux pays et nos deux peuples», se dit également heureux d’avoir pu contribuer à « l’excellence» des rapports algéro-français, «aux côtés du président Hollande entre 2012 et 2016», a-t-il précisé.

Quant à l’objet de sa visite en Algérie à l’invitation de son homologue algérien, celui-ci s’inscrit, indique t-il «dans le cadre de l’ouverture réciproque des juridictions entre les deux pays». «Nous venons à l’instant de nous entretenir, moi et mon homologue et ami M. Medelci, de la coopération entre nos deux juridictions. Nous allons la renforcer dans les mois et les années à venir, avec un coup de projecteur particulier sur la question de priorité de la constitutionnalité (QPC), en vigueur depuis 2010 en France et l’amendement portant d’exception d’inconstitutionnalité introduit dans la nouvelle constitution algérienne» a déclaré M. Fabius aux termes de son entretien avec M. Medelci, jeudi dernier, au siège du Conseil constitutionnel, à Alger. Dans cette optique, il signalera que « pour l’Algérie, cette disposition a été introduite dans la nouvelle loi fondamentale à la faveur de la révision constitutionnelle adoptée en 2016», qui est de son avis, «importante est fondamentale». Il souligne de ce fait que la révision de la Constitution algérienne décidée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika consacre «l’extension des droits et des libertés». Pour lui, les deux parties partagent l'idée d'échanger leurs expériences dans le respect de l'identité institutionnelle de chacun «pour qu'en définitive, le citoyen, la justice et la liberté puissent progresser».



M. Medelci : « Le mécanisme de contrôle constitutionnel par voie d’exception en vigueur dès 2019 »



Pour sa part, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a indiqué au terme son entretien avec son homologue français que ce même mécanisme de contrôle constitutionnel par voie d’exception sera de vigueur dès 2019, conformément au texte fondamental. Ce même mécanisme «permettant à tout justiciable de soutenir devant une juridiction, que la disposition législative dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Constitution, est parmi le innovations majeures introduites par la révision constitutionnelle de 2016» .

Le président du Conseil constitutionnel affirme en outre que l’Algérie s’attèle «à l’application des mesures importantes de la révision constitutionnelle de 2016, en prenant en considération les expériences des autres pays, comme la France, avec une grande ouverture d’esprit afin d'en tirer les leçons et les enseignements». Et d’ajouter : «quand une loi quelconque de la République est en contradiction avec les droits et les libertés du citoyen ainsi qu'avec la Constitution, le citoyen est en droit de se défendre à travers la saisine du Conseil constitutionnel, à travers une procédure qui reste à déterminer». De ce fait, s’agissant de l’article 188 de la nouvelle constitution stipulant le contrôle constitutionnel par voie d’exception, les préparations pour son application sont fixées pour une durée de trois années, informe encore M. Medelci, expliquant que les préparation en question portent sur le volet juridique certes mais elles concerne également l’aspect de la formation et de la vulgarisation de cette nouvelle disposition constitutionnelle auprès du citoyen. Dans ce même ordre d’idées, M. Mourad Medelci a révélé que son entretien avec son homologue français a été sanctionné par une décision commune d’intensifier les échanges et de rehausser le niveau de coopération entre les deux Conseil constitutionnels algérien et français.

«Nous avons convenu d’un programme de travail qui débutera dans une semaine, avec la venue d’un groupe de travail français de haut niveau en Algérie pour des séances de travail et le départ d'un groupe de travail algérien en France en mars ou avril prochains», précisera à cet effet, M. Mourad Medelci. Pour sa part M. Fabius a indiqué, que la question prioritaire de constitutionnalité avait constitué une «étape majeure» dans la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel français, soulignant que l'idée, au-delà des plus hautes autorités du pays et des parlementaires, est d'ouvrir le prétoire du Conseil constitutionnel à tous les justiciables et de leur permettre de contester l'inconstitutionnalité de dispositions législatives déjà promulguées.

Il a expliqué, a ce propos que la question prioritaire de constitutionnalité en France, ne pouvait être soulevée, ex-nihilo, à l'encontre de n’importe quelle disposition législative, précisant qu'elle doit se greffer sur une instance en cours de juridiction administrative ou judiciaire.

Il informe aussi que depuis 2010 (date de l'entrée en vigueur de l'application de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC), le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont rendu un total de 2.945 décisions QPC, dont 2.321 de non renvois (soit près de 80%) et 624 de renvois au Conseil constitutionnel (soit près de 20%).

Karim Aoudia