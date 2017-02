MDN : Cinq terroristes abattus et cinq autres arrÃªtÃ©s en janvier

Cinq terroristes ont été abattus et cinq autres arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), au cours du mois de janvier dernier, a indiqué un bilan rendu public jeudi. Outre la découverte des corps de deux terroristes, les éléments de l'ANP ont procédé, durant la même période, à l'arrestation de 28 éléments de soutien aux groupes terroristes et à la destruction de casemates pour terroristes et des quantités importantes de munitions, précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des frontières et la lutte contre le crime organisé, les éléments de l'ANP ont découvert et détruit 46 casemates pour terroristes, récupéré 23 armes de type kalachnikov, 39 fusils de différents types, 52 caisses de munitions, 5 caches de munitions, 1599 balles de différents calibres, 4 roquettes, deux lance- roquettes, deux mortiers outre l'arrestation d'un trafiquant d'armes et la découverte et la destruction de 36 bombes de confection artisanale, selon la même source. Les mêmes services ont découvert et détruit deux ateliers de fabrication d'explosifs et quatre canons de confection artisanale. Ils ont aussi détruit 0,15 kg de dynamite et récupéré sept téléphones satellitaires.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des détachements de l'ANP ont arrêté 50 narcotrafiquants et saisi 58,53 quintaux de kif traité, 13.422 comprimés psychotropes et 0,3 kg de cocaïne.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, 128 contrebandiers et 1.301 immigrants irréguliers ont été arrêtés, neuf autres immigrants irréguliers ont été secourus en mer et une tentative de contrebande de 87.666 litres de carburant a été mise en échec. 99 tonnes de denrées alimentaires et 200,8 quintaux de tabac ont été interceptés et un véhicule tout-terrain, 71 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 93 détecteurs de métaux et neuf jumelles ont été saisis.



Identification des trois terroristes éliminés à Illizi



Les trois terroristes narcotrafiquants éliminés suite à l'opération menée, mercredi dernier, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone d'El- Hamra, wilaya d'Illizi, ont été identifiés, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Suite à l’opération de qualité menée, avant-hier 1er février 2017, par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone d'El-Hamra, wilaya d'Illizi (4e Région militaire), ayant permis d’éliminer trois terroristes narcotrafiquants et de récupérer un lot d’armements et de munitions, il a été procédé à l’identification des criminels abattus. Il s’agit de Gh. Tahar, Gh. Omar Ahmed et A. Nacer Eddine alias «El-Nekcha», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a saisi, le 2 février 2017 à Tlemcen (2e Région militaire), 71 kilogrammes de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Tissemsilt et Oran (2e Région militaire), trois narcotrafiquants et saisi une autre quantité s’élevant à 33 kilogrammes de kif traité et trois véhicules touristiques». À Djanet (4e Région militaire) et In Guezzam (6e Région militaire) des détachements de l’ANP «ont appréhendé 45 contrebandiers, quatre immigrants clandestins et saisi deux véhicules tout-terrain, huit détecteurs de métaux, trois marteaux-piqueurs, trois groupes électrogènes et un téléphone satellitaire». Par ailleurs, des unités de Gardes-frontières ont saisi à Souk-Ahras Tébessa et El-Taref (5e Région militaire) «une importante quantité de carburants s'élevant à 15.600 litres, destinée à la contrebande, tandis que des éléments des Gardes-côtes d’Annaba (5e Région militaire), d’Oran et de Mostaganem (2e Région militaire) ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 71 personnes».