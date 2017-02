lÃ©gislatives du 4 mai : CONVOCATION du corps Ã©lectoral

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a convoqué jeudi le corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le jeudi 4 mai 2017, indique un communiqué de la présidence de la République. «Conformément aux dispositions de l'article 91-6 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi organique n° 10-16 portant régime électoral, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a signé, ce jour (jeudi), un décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale, le jeudi 4 mai 2017», note le communiqué. Ce même décret a fixé la période du 8 au 22 février 2017 pour la révision exceptionnelle des listes électorales, précise la même source.

Révision exceptionnelle des listes électorales du 8 au 22 février

À l’issue de l’opération de révision annuelle des listes électorales qui s’est achevée à la fin de 2016, le corps électoral était composé de plus de 22 millions d’électeurs.

La révision exceptionnelle des listes électorales, qui se déroulera du 8 au 22 février, en prévision des législatives du 4 mai de l'année en cours, sera marquée, cette année, par l'introduction en force des technologies de l'information et de la communication. Cette révision exceptionnelle intervient après la révision annuelle qui a eu lieu du 1er au 30 octobre 2016, pour permettre aux citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans révolus au jour du scrutin non inscrits sur les listes électorales de s'inscrire dans leur commune de résidence. Contrairement aux précédents rendez-vous électoraux, les prochaines élections bénéficieront, notamment des avantages offerts par les nouvelles technologies, dont l'actualisation des listes électorales, grâce au registre national de l'état civil (informatisé) qui évite la double inscription et facilite la radiation. L'introduction des TIC permettra ainsi à l'administration d'établir des listes électorales des citoyens d'une manière très aisée et rapide, conformément à la loi organique relative au régime électoral, qui stipule que «nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales». Les nouvelles technologies devraient également faciliter la révision des listes électorales lesquelles ont subi de grandes modifications en raison de nombreuses opérations de relogement effectuées dans de nombreuses régions du pays.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, avait estimé, en novembre dernier, à l'issue de l'opération de révision annuelle des listes électorales, que le corps électoral était composé de «22.079.578 électeurs, avant la fin du délai des recours».

M. Bedoui a affirmé, par ailleurs, que «les prochaines élections seront d'un plus haut niveau», et que la nouvelle Constitution sera «le principal garant de la transparence et de la régularité des élections, grâce aux lois qu'elle renferme, ainsi que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), qui sera indépendante à 100%». Sur le plan de l'organisation, les prochaines législatives se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité, ayant eu pour corollaire la révision de la loi portant régime électoral.



Gestion des listes électorales : un cadre juridique clair et transparent



Pour rappel, la loi relative au régime électoral et la loi organique relative à la Haute instance de surveillance des élections réunissent toutes les garanties pour assurer une opération électorale intègre en adéquation avec les critères démocratiques, «et assure donc tous leurs droits aux électeurs». De ce fait, la loi organique relative au régime électoral vise à «mettre en place un cadre juridique clair et transparent régissant les opérations électorales», à travers «la révision de la loi organique relative au régime électoral de 2012». En outre, les nouvelles dispositions introduites par la Constitution de 2016 révisée permettent «la mise à disposition des listes électorales au profit des candidats, des partis politiques en lice et des électeurs». Le texte est venu «préserver les acquis démocratiques de la loi en vigueur», notamment en ce qui concerne le droit pour les représentants des candidats de contrôler les opérations de vote à toutes les étapes et de cosigner dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote toutes leurs observations ou contestations.

Salima Ettouahria

La campagne se déroulera

du 9 au 30 avril

Le corps électoral est officiellement convoqué par le Président de la République, à la faveur d’un décret présidentiel signé jeudi. Du coup, le processus de 5e renouvellement des membres de l’Assemblée populaire nationale pour un mandat de cinq ans est enclenché. Révision exceptionnelle de la liste électorale, fixée du 8 au 22 février, confirmation des listes des candidatures et campagne électorale vont suivre ce processus qui sera donc finalisé le 4 mai, jour des législatives de 2017.

Ainsi donc, et conformément à loi organique relative au régime électoral en vigueur, le dépôt des listes de candidatures s’achève 45 jours francs avant la date du scrutin, et toute liste de candidats déposée ne peut faire l’objet ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès. Quant à la campagne électorale, celle-ci, lit-on dans l’article 188 de la même loi, sera déclarée ouverte 25 jours avant le jour J et prendra fin trois jours avant les élections. En clair, elle se tiendra du 9 au 30 avril 2017. Animation des meetings populaires, interventions sur les antennes des chaînes de télévision et les ondes des radios nationales ou encore affichages réglés et autres spots publicitaires, la campagne électorale est considérée comme étant un moment clé des joutes électorales les candidats en vue de convaincre l’électorat. Cependant, et à se fier toujours à notre régime électoral, quiconque ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire une campagne en dehors de la période prévue de la présente loi organique.

Aussi, il est porté à la connaissance des candidats que l'utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est strictement interdite, et l’article 191 stipule que «tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de la radiodiffusion nationale et locale». Pour revenir aux listes des candidatures et aux conditions d’éligibilité, il faut savoir que toute personne souhaitant postuler pour devenir député à l’Assemblée populaire nationale doit remplir certaines conditions, prévues dans l'article 3 de la loi organique portant sur le régime électoral, dont on citera l’âge, au moins 25 ans le jour du scrutin, d’être de nationalité algérienne, d’avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé, de ne pas être condamné pour les crimes et délits visés à l'article 5 de la loi organique relative au régime électoral, et non réhabilité et de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour cause de menace et trouble à l’ordre public. À ce propos, les partis politiques ont un délai de 33 jours pour peaufiner et déposer leurs listes de candidatures. Par ailleurs, et à propos des rejets des candidatures par l’Administration, la loi organique précise que cette mesure doit être justifiée et dûment motivée. Les candidats concernés recevront une notification, sous peine de nullité, dans un délai de dix jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois jours francs, à partir de la date de sa notification, et ce dernier statue dans un délai de 5 jours francs, à compter de la date d’enregistrement du recours.

S. A. M.

Haute instance indépendante de surveillance des élections et régime électoral

Un mécanisme aux larges prérogatives...



La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) est un mécanisme indépendant de surveillance, jouissant de larges prérogatives et doté de l'autonomie financière et de gestion. Instituée à la faveur de la révision de Constitution de 2016, cette instance est composée du président et de 410 membres, nommés à parité par le Président de la République, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes, choisies parmi la société civile. Son président est une personnalité nationale, nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques, tel que stipulé dans la loi organique du 25 août 2016, fixant ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Il est exigé du membre de la Haute instance, au titre des compétences indépendantes de la société civile, de «ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté, de ne pas être un élu, de ne pas être affilié à un parti politique et de ne pas être titulaire d'une fonction supérieure de l'État». La représentation géographique de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l'étranger est également prise en compte dans la composition de l'instance. Avant le scrutin, cet organe s'assure, notamment de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et de la non utilisation des biens de l'État au profit d'un parti politique, d'un candidat ou d'une liste de candidats. Elle s'assure aussi de la mise de la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, comme elle s'assure de la répartition équitable, entre les candidats, du temps d'antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer. Pendant le scrutin, la HIISE s'assure, notamment, de la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités d'exercer leur droit d'assister aux opérations de vote, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu'au niveau des bureaux itinérants. Après le scrutin, elle s'assure du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés, ainsi que des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement. Elle doit, en outre, veiller sur la remise des copies, certifiées conformes à l'original, des différents procès-verbaux aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. Au titre de ses attributions, la Haute instance intervient en cas de violation des dispositions de la loi organique relative au régime électoral, d'office ou sur la base des requêtes ou réclamations qu'elle reçoit, après vérification. Elle est habilitée à saisir l'Autorité de régulation de l'audiovisuel de toute infraction constatée en matière de l'audiovisuel en vue de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque l'instance estime que l'un des faits constatés ou pour lequel elle a été saisie revêt un caractère pénal, elle en informe immédiatement le procureur général territorialement compétent. En période électorale, la HIISE déploie des permanences au niveau des wilayas et des circonscriptions électorales à l'étranger.



... avec de nouvelles garanties juridiques



Les élections législatives seront régies par la loi organique relative au régime électoral, adoptée en juin 2016 par le Parlement, et qui offre de nouvelles garanties juridiques pour un scrutin «clair et transparent». À travers ses nouvelles dispositions, cette loi vise à mettre en place un cadre juridique «clair et transparent» régissant les opérations électorales, conformément à la révision de la Constitution. À ce titre, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités lcoales, Nouredine Bedoui, avait précisé que le principal objectif de l'élaboration de cette loi consistait à «remédier aux lacunes enregistrées durant les précédentes échéances électorales, mais aussi s'adapter aux nombreuses propositions figurant dans les rapports des commissions politiques de surveillance des élections». Le texte est de nature à permettre la consolidation des mécanismes existants à même de permettre aux formations politiques d'«approfondir leurs actions en direction du citoyen, mais aussi d'asseoir des pratiques partisanes constructives afin d'éviter tout comportement déplacé susceptible d'entraver la vie politique». (APS)

Ministère de l’intérieur

Donner toute leur importance aux services des élections



Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Maazouz, a souligné, à Oran, qu'il était grand temps de donner aux services des élections des APC toute l'importance qui leur revient en pérennisant leurs activités. Lors d'un colloque régional sur la préparation des prochaines élections, Hocine Maazouz a déclaré qu’«il est logique que le service des élections soit organisé en rapport avec le corps électoral, puisque celui-ci change constamment». Le SG du ministère de l'Intérieur a ajouté qu'à compter de cette année, le travail des services des élections des APC deviendra quotidien et sera encadré et équipé, ceci afin d'assurer la pleine transparence des élections. «Si un point du dispositif électoral est défaillant, des problèmes peuvent survenir le jour des élections», a-t-il affirmé. Dans le même contexte et concernant les grandes communes, M. Maazouz n'a pas exclu d'élever les services des élections en directions, tout en les dotant en personnels compétents et en moyens adéquats. D'autre part, il a insisté sur la formation des encadreurs des élections (chefs de centres, chefs de bureaux et assesseurs) afin de garantir la bonne marche et la transparence de rendez-vous électoraux qui ont une grande importance pour la vie politique, économique et sociale du pays, soulignant qu'une bonne formation permettra aux encadreurs de maîtriser toutes les étapes de l'opération électorale. «L'opération des élections est une équation à plusieurs paramètres qu'il faut mettre au point et qu'il faut maîtriser», a-t-il déclaré dans ce sens. Pour le secrétaire général du ministère, la modernisation de l'Administration représente un gage de réussite des prochaines échéances électorales, rappelant les moyens sophistiqués mis en place par l'État pour atteindre cet objectif. La rencontre régionale d'Oran a regroupé des cadres chargés de la gestion des élections dans les wilayas d'Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Bechar et d’Adrar. (APS)