Sommet de lâ€™UE Ã  Malte : Le dÃ©fi migratoire et Trump au menu

Les dirigeants européens tentaient hier d'afficher leur unité à Malte pour faire face au défi migratoire, mais aussi de fixer un cap à l'Union, ébranlée par le Brexit et l'arrivée de la nouvelle administration Trump. Malte, qui assure la présidence semestrielle tournante de l'UE, a tiré la sonnette d'alarme : le printemps pourrait être synonyme de nouvelle crise migratoire. Dix mois après la quasi-fermeture de la route migratoire passant par la mer Égée, un nombre record de traversées a été enregistré via la Méditerranée centrale: plus de 181.000 tentatives en 2016, dont 90% partis de Libye. Record de morts en mer aussi : plus de 4.500 l'an passé, selon l'Organisation internationale des migrations (OIM). D’ailleurs, à la veille de ce sommet, les gardes-côtes italiens et des ONG ont annoncé que plus de 1.750 migrants ont été secourus mercredi et jeudi au large de la Libye. Quelque 450 personnes ont été récupérées jeudi dans cinq opérations distinctes et plus de 1.300 la veille sur 13 embarcations de fortune, selon les garde-côtes italiens. Après l'accord scellé en mars 2016 avec la Turquie, l'UE continue de vouloir endiguer à la source l'afflux de migrants avant qu'ils n'arrivent sur le sol européen, soit une approche «en amont». «Il est temps de fermer la route allant de la Libye à l'Italie», a clamé haut et fort le président du Conseil européen Donald Tusk jeudi, à la veille du sommet informel de l'UE, avec à ses côtés le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen Fayez al-Sarraj en visite à Bruxelles. Les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'UE devaient s'entretenir aussi des défis engendrés par la nouvelle donne géopolitique, en particulier des débuts tonitruants de Donald Trump. Face au protectionnisme prôné outre-Atlantique, quel rôle doit endosser l'UE dans l'ordre mondial? Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a vivement pris à parti Washington en début de semaine, qualifiant d’«inquiétantes» les premières décisions prises et une nouvelle administration qui remet en cause, à ses yeux, sept décennies de politique étrangère américaine.

R. I.