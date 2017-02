GRANDâ€ˆANGLE : Lâ€™investiture de tous les changements

Évoquant Donald Trump, un spécialiste de la politique américaine a indiqué, dans un entretien accordé récemment à El Moudjahid, qu’«il gouvernera très certainement comme il a conduit sa campagne, et s’il sent le vent tourner, il y a fort à parier qu’il adaptera sa stratégie». Mais, pour l’heure, ce changement de cap ne semble pas être à l’ordre du jour. Pis encore. Le 45e Président des USA, qui a déjoué tous les sondages qui pronostiquaient la victoire de la candidate démocrate, donne aujourd’hui l’impression de ne pas faire cas des tensions internes et internationales qu’il ne cesse d’attiser par ses décisions et déclarations jugées pour le moins intempestives.

Mais le magnat de l’immobilier est ainsi fait et se refuse à fondre dans le «moule» façonné au fil des mandats par l’establishment. Sauf que le Président de la première puissance mondiale n’a pas toute la latitude pour faire ce qu’il veut.

Il y a des impératifs et des contraintes qui limitent son action. À telle enseigne qu’aucun des présidents l’ayant précédé, Barack Obama y compris, ne peut prétendre, après avoir quitté la Maison-Blanche, qu’il a eu les coudées franches pour concrétiser toutes ses promesses électorales et mettre en œuvre sa vision des choses.

Notamment en ce qui concerne les relations internationales. Or, dans ce volet, force est de reconnaître que le Président américain ne fait preuve d’aucun tact diplomatique. Ce qui ne manquera pas de mettre dans une position pour le moins inconfortable son nouveau chef de la diplomatie, Rex Tillerson. Ce dernier aura à fort à faire pour «rattraper» les dérapages de son Président. Son manque d’expérience politique, même s'il on lui reconnaît, par son ancienne fonction à la tête d'ExxonMobil, une certaine proximité avec plusieurs chefs d'État, risque peut-être de compliquer les choses. À moins que lui aussi ait été instruit par son patron pour suivre la même ligne, quand bien même une telle politique serait, rappelle-t-on, «une remise en cause de sept décennies de politique étrangère américaine». Reste que la seule certitude aujourd’hui est que l’avènement de Trump à la tête des USA pose un réel défi au monde. Pour la simple raison qu’à l’ère du 45e Président de la première puissance mondiale, les alliés ne sont plus forcément les alliés.

Mais la recherche des nouveaux équilibres qui découlent de cette donne risque de ne pas être sans conséquences.

Nadia K.