Les Ã©tats-unis et le reste du Monde : Jeu dangereux ?

La nouvelle administration américaine a décidé de refaire le monde à sa façon et comme elle le conçoit. Alors que le Président des États-Unis, Donald Trump, attise les foyers de tensions internationales, notamment avec l'Iran et la Russie, son secrétaire à la Défense a ouvert un autre front, hier en mettant en garde la Corée du Nord contre toute velléité d'attaque nucléaire.

Deux semaines après son investiture, le nouveau locataire du bureau ovale et son administration multiplient les déclarations diplomatiques incendiaires contre des pays rivaux ou adversaires de l'Amérique, mais aussi contre des alliés ou partenaires, comme Israël, l'Australie ou le Mexique. Lors d'une visite à Séoul, le nouveau secrétaire à la Défense, James Mattis, a ainsi averti hier qu'une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou un de ses alliés entraînerait une réponse «efficace et écrasante». Mais l'Iran est aussi visé. Après une «mise en garde» de la Maison-Blanche, à la suite d'un test de missile balistique, l'administration Trump envisage de prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran, ont indiqué des sources proches du dossier. Ces mesures de rétorsion contre des personnes ou des entités liées au programme iranien de missiles balistiques seraient la première traduction du durcissement annoncé par Washington face à Téhéran, et ce malgré l'accord historique sur le nucléaire iranien scellé en juillet 2015. Mais, pour le Président républicain, «rien n'est exclu», a-t-il répondu à la presse, à propos d'une action militaire. Téhéran a dénoncé des menaces «sans fondement, répétitives et provocatrices». Beaucoup plus surprenant, Washington s'en est aussi pris à Moscou. Alors que le rapprochement avec le Président russe Vladimir Poutine est une priorité de Donald Trump, sa nouvelle ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, a «condamné les actions agressives de la Russie» en Ukraine. Devant le Conseil de sécurité, elle a affirmé que les sanctions contre Moscou seraient maintenues «jusqu'à ce que la Russie redonne le contrôle de la péninsule (de Crimée) à l'Ukraine». Donald Trump a aussi tapé sur l'Australie, l'un des plus proches alliés militaires de Washington. Il a dénoncé un accord «stupide» forgé en novembre entre Canberra et le gouvernement Obama sur l'accueil aux États-Unis d'un millier d'immigrés légaux parqués par l'Australie dans des camps offshore. Le 45e Président américain, au programme économique protectionniste, a aussi tapé sur l'une de ses cibles favorites, l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qu'il a qualifié de «catastrophe». Simple déclaration ou véritable feuille de route ? En tout cas, le monde entame d’ores et déjà un nouveau chapitre dans son parcours géopolitique…

M. T.