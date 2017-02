Attaque de la MosquÃ©e de QuÃ©bec : Lâ€™hommage des Canadiens aux victimes

Dans un hommage national sans distinction de confessions, des milliers de Canadiens et leur Premier ministre Justin Trudeau ont assisté jeudi avec beaucoup d'émotion et dans l'unité aux funérailles de trois des six personnes abattues dans la mosquée de Québec. Quelques heures avant le début de la cérémonie, une mosquée située dans un quartier central de Montréal a été vandalisée. Une vitre a été brisée et des œufs jetés sur la façade de la mosquée Khadijah, a indiqué le député Marc Miller, qui a condamné un "acte exécrable". Surmontés de trois grandes couronnes de fleurs blanches, les cercueils, posés sur un catafalque, ont été recouverts, pour deux d'entre eux, du drapeau algérien et pour le troisième du drapeau tunisien. Khaled Belkacemi et Abdelkrim Hassane, tous deux d'origine algérienne, et le Tunisien Boubaker Thabti ont succombé dimanche soir, comme trois autres fidèles, aux balles tirées par un étudiant canadien de 27 ans, proche de l'extrême-droite. Huit personnes ont également été blessées. Environ 5.000 personnes ont participé à cette cérémonie tenue dans une patinoire de Montréal, à deux pas du stade Olympique. "C'est tout un pays qui a été ébranlé par cette attaque brutale et haineuse, mais dans ces moments sombres notre pays s'est uni et s'est montré solidaire", a déclaré Justin Trudeau aux côtés d'une classe politique soudée dans la tragédie. "Non à la violence, non à l'intimidation, au racisme et à la xénophobie", a dit Philippe Couillard, chef du gouvernement de la province francophone du Québec. "Sachez que vous êtes ici chez vous", a-t-il lancé à l'adresse des musulmans, qui sont 1,1 million sur les 36 millions d'habitants au Canada.