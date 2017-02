COMMENTAIRE : au service du consommateur

Les nouvelles des marchés, délivrées par nos correspondants à l’intérieur du pays, ne sont pas rassurantes. Les informations sur les prix moyens des fruits et légumes et d’autres produits frais périssables ou pas, indiquent une hausse anormale, du moins inhabituelle. Le climat et la saison y sont certes pour quelque chose. Les perturbations climatiques ont fait que certains marchés peinent à couvrir la demande en légumes et fruits bien que les entrepôts et les chambres froides ne désemplissent pas. Alors que certains professionnels et commerçants parlent d’une crise conjoncturelle, engendrée par les perturbations climatiques, tout au long du mois de janvier, dans le secteur des fruits et légumes, les consommateurs considèrent, pour leur part, que ‘‘cette’’ crise est fréquente. Pour le moment, rien ne tempère cette tendance haussière. Pour les consommateurs les jours se suivent et se ressemblent. L’offre est abondante mais les prix restent élevés, beaucoup se sont plaints de l’impact de cette situation sur leur pouvoir d’achat. Il est vrai que la météo du mois de janvier n’a pas été sans conséquences sur l’approvisionnement des marchés sur l’ensemble du territoire national, mais la flambée des prix trouve aussi sa raison d'être dans le déséquilibre entre l'offre et la demande. Les commerçants expliquent cette hausse par le fait qu'ils n'ont pas pu s'approvisionner dans les délais en raison de la fermeture des routes. D’autres rassurent que cette flambée est passagère. Les reportages de nos journalistes donnent des indicateurs de marché qui permettent de caractériser les principaux produits et ainsi d’identifier la situation de cette crise, dite conjoncturelle, de manière objective. Il ressort que les prix des fruits et légumes ont connu une hausse qui laisse perplexe le consommateur. Pourtant, en cette période d’adoucissement du climat, le marché ne présente toujours pas un autre visage. Certains fruits et légumes qui arrivent pourtant en force sur les étals, n’ont pas connu de baisse des prix. Les agrumes qui dominent en ce moment, disponibles pourtant en quantité, connaissent une flambée. Oranges, clémentines, citrons, pamplemousses et mandarines sont bien connus des consommateurs en raison d’une offre locale exceptionnelle en cette période de l’année, pourtant ils sont écoulés à prix forts au détail... Le marché est également bien approvisionné avec un volume important de légumes, mais la tomate, la courgette, les fèves, les petits pois, la pomme de terre, l’oignon vert et sec, les cardes, l’artichaut, le poivron, la carotte, le navet et même le chou ont tous connu des augmentations de prix. Aussi, cette situation qui semble s’éterniser a donné lieu à des questionnements sur la capacité de la maîtrise du marché. Certains professionnels se demandent s’il n’est pas grand temps de lancer un système d’information, susceptible de livrer en temps réel les nouvelles de la mercuriale sur l’ensemble des marchés du pays.

Surtout, un système qui transmet aux consommateurs l’information pour qu’ils aient une idée claire sur les fluctuations des prix en temps réel.

Farid Bouyahia