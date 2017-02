AlgÃ©rie - Iran : M.Ould Khelifa reÃ§oit deux dÃ©putÃ©s du Conseil consultatif iranien

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, a reçu, hier, deux députés du Conseil consultatif iranien en l’occurrence, Mostafà Kavakebiàn et Mostafà Dhi-l’ Kadar. A l’issue de l’audience, M. Kavakebiàn a affirmé dans une déclaration à la presse qu’il « avait remis une invitation officielle à M. Ould Khelifa, de la part de son homologue iranien, M. Ali Larijani, en vue de participer aux travaux de la 6e Conférence internationale de soutien au peuple palestinien, prévue les 21 et 22 février courant ». La rencontre a été « une occasion pour aborder les moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines », a indiqué M. Kavakebiàn qui n’a pas manqué de saluer les liens de fraternité unissant les dirigeants des deux pays et les deux peuples. (APS)