6e confÃ©rence internationale de soutien au peuple palestinien : M. Bensalah Ã  TÃ©hÃ©ran

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier une invitation de l’Assemblée consultative islamique d’Iran (Majless Echoura), Ali Larijani, pour assister à la 6e conférence internationale de soutien au peuple palestinien prévue fin février à Téhéran, a indiqué un communiqué de cette institution. L’invitation a été remise à M. Bensalah lors de l’audience qu’il a accordée aux deux membres de l’Assemblée consultative islamique d’Iran, Mostafà Kavakebiàn et Mostafà Dhi-l’ Kadar, actuellement en visite en Algérie. Selon la même source, l’entrevue a permis d’évoquer « les relations bilatérales excellentes et les moyens de les renforcer à travers la poursuite de la coopération, la concertation et l’échange de visites notamment au plan parlementaire dans l’intérêt des deux peuples et pays amis ». Il a également été question de « la situation dans le monde arabo-musulman » et la délégation iranienne a salué les efforts de l’Algérie visant à diffuser la paix et préserver la stabilité dans les régions du Maghreb arabe et du Sahel. (APS)