Mondial militaire 2017 de football : GaÃ¯d Salah honore la sÃ©lection algÃ©rienne

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a honoré hier à Alger les joueurs de la sélection nationale militaire de football, quarts finalistes à la coupe du monde 2017 qui s’est déroulée à Mascate (Oman) du 15 au 28 janvier. « Il m’est agréable de vous rencontrer à cette occasion suite à votre participation à la 2e coupe du monde militaire au cours de laquelle vous n’avez épargné aucun effort pour décrocher des résultats honorables pour vous-mêmes, pour votre armée et votre pays l’Algérie », a dit Ahmed Gaïd Salah dans son allocution, lors d’une cérémonie organisée au Cercle national de l’ANP à Beni Messsous. « Nous considérons cela comme promesse tenue pour laquelle vous méritez aujourd’hui de recevoir au nom de Son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, mes chaleureuses félicitations en guise de récompense des efforts consentis. Ces efforts ont trouvé toute la gratitude et la reconnaissance de votre peuple », a-t-il ajouté. Versée dans le groupe B, l’Algérie a remporté ses trois matchs lors du 1er tour face à l’Allemagne (2-1), l’Iran (3-1) et la Corée du Nord (2-1), avant de s’incliner contre l’Egypte (1-2 après la prolongation) en quarts de finale. « Nous avons suivi avec beaucoup de patience et d’admiration votre détermination et les efforts dont vous avez fait preuve durant la phase de poules en réalisant trois victoires consécutives. Nous avons également suivi avec une grande attention le grand match que vous avez disputé en quarts de finale (...) Votre sortie de cette compétition mondiale était très honorable », a poursuivi le vice-ministre de la Défense nationale.

Hamia évoque le manque d’expérience, les Verts, doubles médaillés d’or aux Jeux Mondiaux militaires (2011, 2015), ont joué un bon match face aux Pharaons (1-1 à l’issue du temps réglementaire), encaissant un second but assassin à la 120e+1. « Vous représentez une jeune équipe algérienne pure, un encadrement national loyal et dévoué à son armée, à son pays et à son peuple. Telles sont les nobles qualités dont vous avez fait montre, bien avant aujourd’hui à travers votre double consécration en l’occurrence au Brésil, en juillet 2011, et en Corée du Sud, en octobre 2015. Vous êtes un bon modèle d’une équipe jeune dont la constitution ne remonte qu’à quelques années où nous avons veillé à assurer tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés », a encore souligné Ahmed Gaïd Salah.

Enfin, il a souhaité « davantage de progrès vers la réalisation de nouveaux exploits à l’avenir », félicitant une autre fois « l’ensemble des membres de la sélection nationale militaire de football et le staff technique ». De son côté, l’attaquant Mohamed-Amine Hamia a salué ce geste du chef d’état-major de l’ANP, affirmant que l’équipe drivée par l’entraîneur algérien Mohamed Boutadjine sera « encore meilleure » durant ses prochaines sorties. « Nous avons évolué dans le groupe le plus difficile, mais nous n’avons pas tremblé. Il manquait un peu d’expérience pour aller au bout », a déclaré à l’APS le nouvel attaquant du CR Belouizdad, auteur de trois buts en terre omanaise. (APS)